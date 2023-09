Trani, Dialoghi Off: gli appuntamenti di oggi

Presentazione Graphic Novel“DON TONINO BELLO. UNA STORIA CHE PARLA DI FUTURO”23 Settembre, Ore 11.00 – Teatro Open AirPer tanti che l’hanno conosciuto e hanno percorso un pezzo di strada insieme a lui, don Tonino Bello è stato esempio da seguire, da prendere a modello. Nei tempi bui che ci troviamo ad affrontare, la sua vita e le sue scelte possono ancora essere ispirazione per molti. Leggere di don Tonino oggi significa poter scoprire in lui gli strumenti giusti per farsi “costruttori di pace”.Dialogano:Nichi Vendola, giornalista e poetaElvira Zaccagnino, editoreTavola RotondaLA PENA FUORI DAL CARCERE - GIUSTIZIA DI COMUNITÀ E VOLONTARIATO23 Settembre, Ore 19.30 – Biblioteca comunale "Giovanni Bovio"La Riforma del sistema sanzionatorio realizzata con la Legge 27 settembre 2021, n. 134, ispirata al superamento della pena solo carceraria, pone le premesse per una fertile collaborazione tra i servizi della giustizia e il Terzo Settore attraverso percorsi di co-progettazione finalizzati all’inclusione sociale e alla responsabilizzazione del reo. Indispensabile aprire il confronto sulla sicurezza sociale e il consolidamento di una comunità includente: da un lato le rotture e le crisi di una società centrata su un pervasivo individualismo, dall’altro il mondo del volontariato e dei tanti giovani che lo animano.Dialogano:Adolfo Ceretti, professore di Criminologia e di Mediazione reo-vittima all’Università di Milano- BicoccaGiovanni Zaccaro, giudice del Tribunale di Bari, è stato membro del CSMPietro Rossi, garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà – PugliaEdgardo Bisceglia, giudice del Tribunale per i minorenni di Bari, avvocato CaritasDomenico Lobascio, responsabile Area del coordinamento dell’UIEPE BariAlessandro Cobianchi, direttore CSV San NicolaQui il programma completo: www.idialoghiditrani.com/dialoghi-off/