Alessandro Cattelan torna con 'Stasera c’è Cattelan'

È arrivato anche quest’anno il momento di ripartire con una nuova stagione di “Stasera c’è Cattelan…su Rai2”, pronta ad accendere la seconda serata di Rai2 con l’ironia e il linguaggio che caratterizzano Alessandro Cattelan.

Torna il programma dalla forte identità, pronto a regalare, puntata dopo puntata, al pubblico a casa e a quello presente in studio, due serate – martedì e mercoledì - a settimana all’insegna di interviste, partecipazioni inaspettate, sfide, esibizioni uniche, giochi e prime volte improbabili dei personaggi più noti e sorprendenti del mondo dello spettacolo dello sport e che animano la nostra attualità, accompagnati dalla musica degli Street Clerks e dagli interventi di Mike Lennon.

Per la prima puntata, martedì 26 settembre in seconda serata su Rai2, Alessandro Cattelan è pronto a ripartire col botto. Tra gli ospiti Annalisa, cantautrice e regina del pop in cima a tutte le classifiche ufficiali da mesi con le sue hit, arriva a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album “E poi siamo finiti nel vortice”, Tedua, artista protagonista assoluto del 2023, che con il suo terzo album "La Divina Commedia" si è posizionato alla #1 della classifica FIMI per 12 settimane, Cecilia Sala, inviata in aree di crisi, giornalista, autrice e voce del podcast “Stories”. Ha scritto “L’Incendio. Reportage su una generazione tra Iran, Ucraina e Afghanistan”.