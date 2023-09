BARI - A partire dal mattino di lunedì 4 settembre 2023, la regione della Puglia si prepara ad affrontare condizioni meteorologiche avverse. Secondo le previsioni, si prevedono venti forti provenienti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca o burrasca forte, che potrebbero comportare mareggiate lungo le coste esposte.Queste condizioni meteorologiche avverse sono previste dalle ore 08:00 del 4 settembre 2023 e dovrebbero perdurare per le successive 24-36 ore. L'intero territorio regionale della Puglia sarà coinvolto da questi venti intensi, provenienti dalla direzione settentrionale.A causa di queste previsioni meteo avverse, è stato emesso un'allerta gialla per il rischio vento localizzato in tutta la Puglia. L'allerta gialla è un avviso importante che richiede l'attenzione di residenti e visitatori. Si consiglia a tutti di prendere precauzioni adeguate e di rimanere informati sulle ultime notizie relative alle condizioni meteorologiche attraverso fonti ufficiali e canali di comunicazione locali.Le raffiche di vento possono influire sulla sicurezza pubblica e sulla navigazione, mentre le mareggiate potrebbero causare problemi lungo le coste esposte. È fondamentale che la popolazione sia consapevole di queste condizioni meteo avverse e adotti le misure necessarie per proteggere sé stessa e la propria proprietà.Si consiglia di rimanere al sicuro, evitare spostamenti non necessari e seguire le istruzioni delle autorità locali. In situazioni meteorologiche complesse come queste, la prudenza è la miglior difesa.