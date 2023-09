Avanzano i lavori per la ‘Casa dei Bambini e dei Ragazzi’ a Monopoli: le dichiarazioni del consigliere regionale Stefano Lacatena

BARI - Stefano Lacatena, consigliere regionale di Con, ha annunciato con soddisfazione che sono stati aggiudicati i lavori per la ristrutturazione dell'immobile situato in via Gobetti a Monopoli, che sarà destinato al centro di Neuropsichiatria Infantile noto come "Casa dei Bambini e dei Ragazzi". Questo progetto rappresenta un importante passo avanti nella promozione dell'assistenza sanitaria di avanguardia nella città di Monopoli e in tutta la regione Puglia.Il centro di Neuropsichiatria Infantile sarà una struttura all'avanguardia, dotata delle migliori e più moderne tecniche di assistenza per i pazienti pediatrici. Sarà un punto di riferimento di alta qualità per le famiglie che necessitano di cure specialistiche per i loro bambini e ragazzi.Lacatena ha elogiato il lavoro svolto dalla ASL Bari, sottolineando l'importanza di questo progetto nel migliorare l'offerta di assistenza sanitaria nella zona. Ha anche riaffermato l'impegno nel monitorare attentamente l'intero processo di realizzazione della struttura fino alla sua apertura ufficiale, dimostrando così l'attenzione costante e la dedizione per il benessere dei giovani pazienti e delle loro famiglie.