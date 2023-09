Avviso meteo: precipitazioni e allerta gialla per rischio idrogeologico in Puglia centro-meridionale

BARI - La Puglia centro-meridionale si prepara ad affrontare un cambiamento nelle condizioni meteorologiche a partire dalle ore 13:00 del giorno 29 settembre 2023 e per le successive 7 ore. Le previsioni indicano la possibilità di precipitazioni isolate, caratterizzate da rovesci o temporali, con quantitativi cumulati che varieranno da deboli a puntualmente moderati.Questo repentino mutamento nel tempo potrebbe avere un impatto significativo sulla regione, richiedendo un'attenzione particolare da parte dei residenti e delle autorità locali. Le precipitazioni, sebbene non eccezionali, possono portare a disagi temporanei, inondazioni localizzate o accumulo di acqua nelle strade, rendendo necessarie precauzioni aggiuntive per garantire la sicurezza dei cittadini.Inoltre, dalle ore 13:00 del giorno 29 settembre 2023 e per le successive 7 ore, è stata emessa un'allerta gialla per rischio idrogeologico legato ai temporali sui bacini del Lato e del Lenne. Questo significa che esiste la possibilità di fenomeni legati all'accumulo di acqua, che potrebbero influenzare la stabilità delle zone interessate.In situazioni di allerta meteo come questa, è fondamentale prestare attenzione agli aggiornamenti meteorologici e seguire le indicazioni delle autorità locali per affrontare in modo adeguato le condizioni avverse. Si raccomanda di evitare di guidare in caso di strade allagate, di proteggere i beni da possibili danni e di prestare attenzione a eventuali situazioni di emergenza.La sicurezza pubblica è di primaria importanza in queste circostanze, e la collaborazione della comunità è essenziale per affrontare con successo l'inclemenza del tempo.