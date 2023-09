BARI - Dal 8 al 10 settembre 2023, la città di Bari sarà il palcoscenico di uno degli eventi più prestigiosi dedicati alla fisarmonica classica: il Bari Accordion Festival. Questa manifestazione, giunta alla sua terza edizione, è stata creata e organizzata dal maestro Francesco Palazzo, un noto esperto di fisarmonica e fondatore dell'Associazione fisarmonicistica italiana.Il festival avrà luogo nella suggestiva cornice della Chiesa di San Gaetano, con il patrocinio del Comune di Bari, e presenterà sei concerti interpretati da alcuni dei più grandi artisti internazionali della fisarmonica classica. La serata inaugurale, il 8 settembre, vedrà Ludovica Borsatti esibirsi con un programma che alterna brani barocchi di Jean Philip Rameau e Johann Sebastian Bach a opere originali scritte appositamente per la fisarmonica da concerto.Nella stessa serata, Basha Slavinska, una fisarmonicista polacca di grande talento, presenterà un progetto discografico dedicato alle Mazurke di Chopin, unendo la sua straordinaria tecnica musicale alla bellezza delle composizioni del celebre compositore polacco.Il 9 settembre, la serata si aprirà con Alessandro Pagliari, vincitore di numerosi premi, tra cui il Premio Città di Castelfidardo, il centro italiano della fisarmonica. Pagliari eseguirà un programma antologico che spazia dalla musica di Vladislav Zolotaryov a Camille Saint-Saëns, culminando con l'esecuzione del "Tema e variazioni" di Ettore Pozzoli, un'autore italiano di rilievo per la fisarmonica classica.La serata proseguirà con la star internazionale della fisarmonica, Stefan Hussong, con un programma eclettico che spazia dalla musica di Bach ai compositori contemporanei, tra cui Elena Mendoza, Martin Smolka, Klasu Ospald ed Heera Kim.La serata di chiusura, il 10 settembre, vedrà esibirsi i vincitori del Premio Bari Accordion Festival e il Duo Reminescence, composto da Massimo Signorini alla fisarmonica e Marco Vanni al sax soprano. Il recital "Caleidoscopio" offrirà un viaggio musicale che abbraccia il barocco, il contemporaneo, la musica balcanica e quella latino-americana.Il Bari Accordion Festival offre ai suoi spettatori un'opportunità unica per scoprire la bellezza e la versatilità della fisarmonica classica, grazie a un programma ricco di spettacoli straordinari. I biglietti per le singole serate sono disponibili al costo di 10 euro, con diverse opzioni di riduzione, mentre è possibile acquistare un abbonamento per tutte e tre le serate al costo di 25 euro. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 335.8150106.