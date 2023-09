CUTROFIANO - Dal 6 al 9 settembre 2023, a Cutrofiano, in provincia di Lecce, continua la magia di Li Ucci Festival, un evento che celebra la musica, la cultura e le tradizioni del Salento. Questa manifestazione, ideata e promossa da Sud Ethnic Aps con il sostegno del Comune di Cutrofiano e la collaborazione di Regione Puglia e numerosi partner pubblici e privati, è diventata un appuntamento imperdibile per chi ama la musica etnica e le atmosfere della Puglia.La penultima serata, venerdì 8 settembre, inizia con la consegna del premio "Riconoscimento Cultura d'onore" a Salvatore Matteo, direttore storico della Biblioteca Comunale e del Museo della Ceramica di Cutrofiano, esperto di storia locale. Inoltre, viene ricordata la figura di Luigi Chiriatti, una delle personalità più rilevanti nel panorama culturale pugliese, grazie alla sua instancabile attività di ricerca e divulgazione delle tradizioni popolari del Salento.La serata prosegue con l'attesissima esibizione dell'Orchestra di Piazza Vittorio, che presenta "Dancefloor". Questo spettacolo offre un viaggio attraverso vent'anni di storia di questo ensemble multietnico. L'Orchestra di Piazza Vittorio è nota per la sua capacità di mescolare la musica tradizionale con influenze rock, pop, reggae e classiche, portando il pubblico in un'avventura musicale unica.Le atmosfere della serata spaziano dalla cumbia boliviana alla musica berbera, dal canto Sufi al reggae arabo, creando un mix eclettico di suoni e culture. L'Orchestra di Piazza Vittorio è famosa per la sua capacità di reinterpretare e mescolare stili musicali, creando un sound unico.La tredicesima edizione de Li Ucci Festival si conclude in bellezza sabato 9 settembre in Piazza Municipio con il concerto-evento "Sax in organik world" di Alessio Colì. Questo progetto innovativo unisce la musica deep e organica con influenze folk provenienti da Africa, Asia ed Europa.La serata culmina con l'esibizione de Li Ucci Orkestra, un progetto nato nel 2013 che celebra la tradizione dei cantori salentini. Questa band di musica popolare combina strumenti tradizionali con quelli di una banda, creando un sound potente e coinvolgente.Li Ucci Festival è molto più di un festival musicale; è un tributo alla cultura e alle tradizioni del Salento. Questo evento è cresciuto nel corso degli anni, coinvolgendo nuove generazioni di artisti e musicisti capaci di tramandare il ricco patrimonio popolare del territorio.Li Ucci Festival è possibile grazie alla sinergia con il Comune di Cutrofiano e la collaborazione di Regione Puglia, Provincia di Lecce, Camera di Commercio di Lecce, Istituto Diego Carpitella, Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, Puglia Promozione e altri partner pubblici e privati.Se amate la musica, la cultura e la tradizione del Salento, Li Ucci Festival è l'evento da non perdere. L'ingresso è gratuito, e l'atmosfera unica di questa manifestazione renderà la vostra visita indimenticabile. Per ulteriori informazioni sul programma e gli eventi, potete visitare il sito web ufficiale del festival all'indirizzo www.liuccifestival.it o chiamare il numero 3776954833.