BARLETTA - Domenica 17 settembre a Barletta i giardini Baden Powell, ospiteranno musiche, colori, gastronomia, medicine naturali, trattamenti benessere, meditazione, yoga, massaggi shiatsu e molto altro. Insomma, un unico biglietto per tanti Festival! La manifestazione è stata organizzata dal Centro Yoga Piccolo Loto Barletta in collaborazione con Legambiente Barletta, LILT –Associazione Provinciale BAT, Sport e Salute e numerose altre associazioni locali.Un continuo e avvincente susseguirsi di attività, incontri, conferenze, esibizioni vi terrà compagnia per tutta la giornata. Il fascino orientale invaderà per un giorno la Città della Disfida con i suoi stand dedicati anche all’artigianato, discipline olistiche e bionaturali. Le curiosità che vi aspettano saranno davvero tante per interagire e sperimentare vari settori dedicati alla salute, all’alimentazione e al benessere.“Il Festival, Patrocinato dal comune di Barletta – ha dichiarato Rosa Maria Convertini, Responsabile del Centro Yoga Piccolo Loto Barletta-metterà i visitatori a contatto con la natura, la spiritualità, gli usi, ma anche con riti e svariate discipline di paesi del lontano Oriente. Sarà una giornata all’insegna del benessere psicofisico- ha concluso la Convertini- ma anche dell’arte, della cultura e del divertimento”.“La magia del Festival dell'Oriente– ha sostenuto Patrizia Corvasce, Giornalista e Operatrice del Benessere- coinvolgerà il pubblico con un’ondata di energia positiva e farà vivere tutte le emozioni che questo evento è in grado di regalare: un’esperienza unica e coinvolgente che regalerà ai partecipanti emozioni senza eguali, sarà un viaggio che riempirà gli occhi e il cuore di colori, musica, profumi e suggestioni d'Oriente”.Il ticket di accesso al Festival - dal costo di 10euro ciascuno-in prevendita da Mondadori Store- Barletta, Kofler Experience-Barletta.Il biglietto “all-inclusive” è acquistabile anche all’ingresso e sarà devoluto in beneficenza.I costo dei trattamenti benessere non è compreso nella quota di accesso al Festival. La conferenza stampa di presentazione della manifestazione è in programma venerdì 15 settembre ore 11 presso Bagno 27, Barletta.Moderatrice Patrizia Corvasce, giornalistaPer informazioni rivolgersi al 328 -135-7318