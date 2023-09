Basket, Happy Casa Brindisi: sottoscritti 1897 abbonamenti

E’ terminata la campagna abbonamenti dell’ Happy Casa Brindisi. Ne sono stati sottoscritti 1897. Si potranno comprare i biglietti per le singole partite interne di A/1 di basket. I tickets saranno in vendita al “New basket store” di Brindisi, dal lunedì alla domenica dalle 9,30 alle 13 e dalle 16,45 alle 20,15. Per assistere ai match del “Pala Pentassuglia” si potranno acquistare, inoltre, on line sul circuito “Viva ticket Italia” con 1,50 Euro di prevendita aggiuntiva. La prima gara in casa si giocherà mercoledì 4 ottobre alle 20,30 contro il Reggio Emilia.