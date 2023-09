Serie A, il Lecce sfiderà il Napoli al Via del Mare

Nell’ ultimo precedente nella massima serie a Lecce, il 7 aprile 2023. i partenopei vinsero 2-1. Nel primo tempo il Napoli passò in vantaggio al 18’ con Di Lorenzo. Nella ripresa Di Francesco al 7’ realizzò la rete del pareggio del Lecce. Al 19’ la squadra che in seguito diventò campione d’ Italia. segnò il gol decisivo. Gallo deviò nella sua porta.

Nella settima giornata di andata di Serie A il Lecce sfiderà domani alle 15 il Napoli al “Via del Mare”. Per i salentini sarà una gara insidiosa. I campani cercheranno la vittoria nella corsa verso lo scudetto. I giallorossi pugliesi dovranno ottenere i tre punti per rilanciarsi. Nel Lecce il tecnico Roberto D’ Aversa rinuncerà a Banda infortunato. Esterni Oudin e Rafia. Regista Strefezza. In attacco Krstovic e Almqvist. Nel Napoli sulle fasce Lobotka e Elmas. Trequartista Lindstrom. In avanti Osimhen e Kvaratskhelia.