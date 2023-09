Caro affitti e case 'green': in Puglia gli Stati generali della mediazione immobiliare

BARI - Il capoluogo pugliese diventerà centro del dibattito nazionale su quello che ruota attorno a un mondo che interessa tutti: ricercare, comprare, vendere o affittare casa. Approfondimenti sul caro prezzi di stanze e appartamenti, aggiornamenti sulla direttiva europea che punta a emissioni zero nelle abitazioni, contrasto all’abusivismo e ai fitti in nero che infettano il turismo, innovazione tecnologica e tutela e futuro delle agenzie immobiliari, sempre più multidisciplinari. Questi alcuni dei temi che verranno affrontati durante gli Stati generali della mediazione immobiliare organizzati dalla FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, in occasione dell’Assemblea di metà Mandato, che si terranno a Bari dal 5 al 7 ottobre presso il Nicolaus Hotel in via Cardinale A.Ciasca, 27. Per la prima volta in Puglia, una tre giorni che vedrà gli interventi di rappresentanti di governo, parlamento e istituzioni europee chiamati a confrontarsi con la federazione che, in occasione dell’assemblea di metà mandato, ha scelto come titolo dell’evento «Noi siamo responsAbilità - Agenti immobiliari e creditizi per lo sviluppo del mercato immobiliare». Unire professione e territorio, valorizzando le tipicità pugliesi e la conoscenza di risorse e potenzialità attraverso tavole rotonde e workshop dedicati.Tra gli ospiti, il viceministro dell’Ambiente e Sicurezza energetica On. Vannia Gava, l’Eurodeputata e relatrice ombra della direttiva UE sulle prestazioni energetiche degli edifici per l’Italia On. Isabella Tovaglieri, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il vicepresidente del Senato Sen. Maurizio Gasparri, il presidente del gruppo parlamentare alla Camera per Fratelli d’Italia On. Tommaso Foti, l’On. Catia Polidori, l’On. Piero De Luca, l’On. Erica Mazzetti, il Sen. Dario Damiani, l'On. Graziano Pizzimenti, il Sen. Marco Dreosto, il componente del Garante per la Privacy Agostino Ghiglia, il docente universitario Marco Camisani Calzolari, esperto marketing digitale e volto di “Striscia la Notizia”.La questione ambientale, sempre all’ordine del giorno in questa regione, verrà approfondita con dibattiti sulla direttiva europea delle «Case Green». Un provvedimento che prevede la riduzione del 55% entro il 2030 e l’abbattimento totale entro il 2050 delle emissioni nocive, con lo scopo di migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici e privati e delineare quali saranno i riflessi sul mercato e la mediazione immobiliare e del credito nei prossimi anni. Inoltre, con oltre 15mila agenzie aderenti e unica associazione nazionale di categoria, FIAIP è presente al Tavolo istituito presso il ministero del Turismo per definire un disegno di legge sul “turismo immobiliare”, che disciplini gli affitti di breve durata. E le agenzie possono rivestire un ruolo fondamentale in questo settore, molto sentito in Puglia, garantendo standard elevati di ospitalità e servizio. Si parlerà poi del progetto UnaFiaip: immettere sul mercato immobili preventivamente verificati, a livello documentale, e al giusto prezzo, cioè al valore di mercato indicato dagli agenti immobiliari. Riflettori accesi anche sulle nuove piattaforme digitali presenti nel settore immobiliare e sulla privacy.L’intero programma e i relatori sono consultabili su www.ammbari2023.itA Bari saranno presenti i vertici di FIAIP, come il presidente nazionale Gian Battista Baccarini, il segretario nazionale Fabrizio Segalerba e la presidente regionale pugliese Agata Contursi che dichiara: «È una scelta che riconosce l'importanza della Puglia nell'ambito federativo e trasforma Bari nell'epicentro del dialogo. Tra i vari temi, uno che vede la FiAiP in prima linea è il contrasto all’abusivismo nel settore immobiliare. Un fenomeno che, oltre a creare danni economici e concorrenza sleale per gli operatori regolari, compromette l'immagine dell'intera categoria. La federazione ha messo in atto l’iniziativa "Anti-Abusivismo", proponendo un "mansionario" per fornire agli aspiranti agenti immobiliari un percorso chiaro e legittimo, con il duplice obiettivo di evitare pratiche illecite e offrire ai nuovi professionisti una guida e un riferimento nel settore».