“Mia nonna” è il nuovo singolo del talentuoso Cabrio, disponibile dal 1° settembre in streaming e in tutti i digital store.

Il brano, con testo e musica di Giuliano Cento, è stato arrangiato da Stefano Radice e cantato, in questa versione inedita, da Cabrio e Cento. Dal sapore vintage e malinconico, il singolo inizia subito con un proverbio usato spesso dalla nonna “l’erba cattiva non muore mai” e subito dopo sottolinea il suo legame con la religione “credeva a Santi e Madonne” ed infine il suo attaccamento verso le canzoni “tristi” che andavamo insieme, nonne e nipoti, a scegliere su YouTube “suona su YouTube quella canzone triste che cantavi anche tu”. “Questa canzone mi ha emozionato subito al primo ascolto. La cosa strana che mi stupisce, è che Il testo parla dettagliatamente di mia nonna nonostante non sia io l’autore. Appena ho ascoltato la versione originale di Cento, ho deciso allora di aggiungere la mia voce alla sua ed ecco qui il mio nuovo progetto”.

Da sempre molto creativo e prolifico, il cantautore messinese Cabrio ha spesso pubblicato singoli che non hanno mai fatto parte dei suoi album: “Il profeta lo scrisse” (2017), “Io ci voglio credere” feat. Ricky Portera (2017), “Fly” feat. Dinastia (2017), “Fly” feat. Ricky Hombre Libre (2018), la cover “Il grande Mazinga” (2020) che ha riscosso una notevole attenzione, con più di 40.000 visualizzazioni su YouTube e passaggi in numerose radio nazionali e internazionali, la cover di “Magic Shop” (2021) dedicata al maestro Franco Battiato, “Scivola” (2021), “Anni ’90 (Max docet)” (2021) e “Dinosauri” (2022) il singolo di maggiore successo in quanto in pochi mesi ha realizzato più di 200.000 ascolti su Spotify aggiudicandosi l’omonimo premio, premio che, a pochi mesi dall’uscita, riesce a raggiugere anche con il singolo “Veleno”.