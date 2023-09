Champions: Milan e Lazio non vanno oltre il pareggio

Ss Lazio fb

- Esordio col pareggio di Milan e Lazio, rispettivamente con Newcastle e Atletico Madrid. I rossoneri trasformati da Pioli rispetto il deludente derby pareggiano 0-0 con gli inglesi che, nonostante le buone occasioni, non concretizzano con Leao. Ansia per Maignan e Loftus-Cheek usciti per infortunio. La qualificazione dei rossoneri è già in salita con la netta vittoria del Psg contro il Dortmund.Pareggio insperato invece per la Lazio che, contro l'Atletico Madrid, va sotto già al 29' con Kamada che devi la conclusione del proprio compagno Barrios. Gli uomini di Simeone cercano di gestire la ripresa senza correre particolari rischi, ma vengono beffati al 94' dal portiere biancoceleste Provedel che in proiezione offensiva, su calcio d'angolo di Luis Alberto, svetta di testa beffando Oblak.