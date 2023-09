Cinema, ecco i premi alle opere prime al Cinecircolo Romano (2, 3 e 4 Ottobre)

- ROMA - Il Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime, XIX edizione, presenta i 10 migliori film di esordio del cinema italiano dell’anno 2022, in cartellone il 2, 3 e 4 ottobre al Caravaggio.Si tratta dell’appuntamento di programma di maggior prestigio della stagione del Cinecircolo Romano.Ingresso libero (fino ad esaurimento posti) per i Soci del Cinecircolo a tutti i 10 film, e a due dei 10 film, mediante semplice registrazione, per i loro ospiti e per tutti gli interessati.Vi invitiamo a guardare con attenzione ai migliori registi esordienti di oggi, ancorché non ancora conosciuti, perché saranno i maestri del domani.Come ha dimostrato negli anni il nostro Festival che ha tenuto a battesimo gli allora sconosciuti registi, che si sono poi distinti negli anni successivi, come si legge nell’Albo d’oro della manifestazione riportato nel numero speciale di QUI CINEMA come, ad esempio: Saverio Costanzo, Fausto Brizzi, Andrea Malaioli, Marco Pontecorvo, Giuseppe Capotondi, Aureliano Amadei, Francesco Bruni, Sidney Sibilia e tanti altri.Il programma prevede film di altissima qualità cinematografica e viene definito dalla nostra Giuria nel mese di marzo di ogni anno e, solitamente, anticipa i maggiori premi del nostro cinema, dai David di Donatello, l’equivalente degli Oscar per il cinema Italiano, ai Nastri d’Argento, ecc. come si legge dall’elenco:Settembre, di Giulia Steigerwalt (foto) - David di Donatello per Miglior Regista Esordiente, David di Donatello per Miglior Attrice Protagonista (Barbara Ronchi), MIGLIORE REGISTA ESORDIENTE AI NASTRI D'ARGENTO 2022, Nominations ai nastri d’argento per Migliore Commedia, Migliore attrice, Barbara Ronchi, Miglior attore, Fabrizio Bentivoglio, Migliore direttore del Casting, Sara Casani Il Legionario, di Hleb Papou, Premio CICAE (Annecy), Miglior regista esordiente a Locarno, Candidato per Miglior Regista Esordiente ai Nastri d’Argento Una Femmina, di Francesco Costabile, Nastri d’Argento (Migliore Attrice, Lina Siciliano, candidato anche per Miglior Regista Esordiente), David di Donatello (candidato per Miglior Regista Esordiente e Migliore Sceneggiatura non originale), Annecy (Migliore Attrice, Lina Siciliano, e Premio del Pubblico), Bifest (Migliore Attrice, Lina Siciliano, e Miglior Attore non protagonista, Fabrizio Ferracane) Piano Piano, di Nicola Prosatore, Nastri d’Argento (candidature per Miglior Soggetto, Nicola Prosatore ed Antonia Truppo, e Migliore Casting Director, Marita D’Elia) Amanda, di Carolina Cavalli, Villerupt (miglior Film), David di Donatello (candidato per Miglior Regista Esordiente, Migliore attrice protagonista, Benedetta Porcaroli, Migliore attrice non protagonista, Giovanna mezzogiorno), Nastri d’Argento (candidature per Miglior Regista Esordiente, Migliore attrice protagonista, Benedetta Porcaroli) Piccolo Corpo, di Laura Samani, David di Donatello (Miglior Regista Esordiente, candidato anche per Migliore canzone), Annecy (Premio del pubblico), Nastri d’Argento (candidato per Miglior Regista Esordiente), Minneapolis (Miglior Regista Esordiente), Dublino (Migliore Regia), Londra (Menzione Speciale), Stoccolma (Miglior Film)Un Mondo in più di Luigi Pane, Inventa un Film (Miglior attore: Francesco Di Leva, Miglior attrice: Denise Capezza, Premio del pubblico, Miglior montaggio: Francesco Panetta) Io Sono Vera, di Beniamino Catena, Trieste (candidatura per Miglior Film italiano) Marcel! Jasmine Trinca - (Candidatura David di Donatello Miglior Regista Esordiente) Koza Nostra, di Giovanni Dota, Premio Internazionale Cinearti “La Chioma Di Berenice”A partire da lunedì 2 ottobre, data di inizio del Festival, sarà disponibile il numero speciale della rivista QUI CINEMA dedicato al Festival, in edizione completamente a colori su carta pregiata, per la quale si ringrazia per lo straordinario sforzo prodotto il direttore responsabile Rossella Pozza e tutta la sua redazione di Volontari del Cinecircolo.Al solito verrà richiesto un parziale rimborso delle sole spese vive di stampa con una monetina di 2 euro, anche al fine di limitare gli sprechi e dare valore almeno simbolico al prestigioso documento. La settimana successiva partirà la 59esima stagione del Cinecircolo Romano.Ci preme sottolineare che anche per la stagione 23-24 le quote associative restano invariate nonostante il generalizzato aumento di tutti i costi e a fronte di un continuo aumento della offerta culturale da parte del Cinecircolo Romano, testimoniato anche dal lancio di un secondo Festival, Borghi sul set, che ha debuttato a maggio 2023 ed è stato riconfermato anche per il prossimo anno.Ci auguriamo che gli sforzi del Cinecircolo Romano vengano ricompensati dal vostro sostegno: crediamo fortemente nel valore associativo come strumento per affrontare, uniti, ogni difficoltà come la sfida di sostenere la sala in una fase delicata come quella della ripartenza che per il Cinecircolo Romano significa poter continuare a diffondere i valori della Settima Arte, missione possibile solo con un numero adeguato di Soci.