Con 'Parole illuminate' incontri letterari del Centro Regionale Audiolibro Puglia, all’Università di Bari la parola scritta prende vita

BARI - Sarà la psicologa e scrittrice Silvia Ruggiero la protagonista dell’incontro che si terrà domani mercoledì 27 settembre, alle 17 nella Sala conferenze “Carlo De Trizio” nel Centro Polifunzionale per gli studenti (ex Palazzo delle Poste) a Bari nell’ambito degli incontri letterari “Parole illuminate - Dialoghi con gli autori e presentazione audiolibri”, la rassegna organizzata dal Centro Regionale Audiolibro Puglia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Consiglio regionale della Puglia.“Parole illuminate” è la rassegna con cui si promuovono i servizi del Centro Regionale Audiolibro Puglia. Un servizio gratuito che l’Assessorato al Welfare della Regione Puglia offre ai non vedenti, agli ipovedenti e a tutti i cittadini pugliesi e stranieri residenti nel territorio regionale con difficoltà di lettura autonoma per il tramite dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale della Puglia. Il Centro cura la registrazione, la produzione e la distribuzione di audiolibri realizzati da speaker professionisti e “donatori di voce volontari”, fruibili per mezzo dell’App ufficiale “Audiolibro Puglia”, tramite download sul sito web o richiedendone una copia su CD.Il Centro, con la realizzazione di audiolibri, permette alla cultura di arrivare a tutti e tutte, realizzando così uno dei grandi obiettivi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, l’accessibilità culturale.Nell’appuntamento di domani si parlerà di “Crescere e aiutare a crescere. Diventare adulti nel terzo millennio” (In. Edit Edizioni), un libro in cui la psicoterapeuta e scrittrice tratta il tema delle relazioni, della costruzione dell’identità e della personalità. Silvia Ruggiero evidenzia il ruolo delle emozioni e dei sentimenti nelle scelte di vita e delinea le condizioni che favoriscono l’autonomia di pensiero e di azione, indispensabile per il benessere personale e sociale. Si parlerà di famiglia, di alfabetizzazione emotiva, di richieste di aiuto e di linguaggio delle emozioni.A condurre l’evento sarà la giornalista Annamaria Minunno, le letture saranno a cura dell’attrice e regista Paola Martelli.L’accesso all’evento è libero.