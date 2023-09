Continua il percorso del GAL Valle d’Itria verso la programmazione 2023/2027: appuntamento a Locorotondo e Martina Franca il 26 e 27 settembre

LOCOROTONDO - Dopo i cinque incontri, dedicati alle principali filiere agroalimentari e agli stakeholder dell’area, il GAL ascolterà istanze e suggerimenti della popolazione locale nei prossimi due incontri che si terranno il 26 e 27 settembre alle ore 18.00 rispettivamente a Locorotondo presso l’Auditorium G. Boccardi e a Martina Franca presso la Sala del Museo delle Pianelle.Questi due appuntamenti saranno l’occasione per presentare per presentare i risultati tangibili dell’attività svolta dal GAL sin dalla sua costituzione, ma soprattutto per accogliere richieste, bisogni ed in particolare idee progettuali intorno alle quali costruire la nuova Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027.Continua questa fase di ascolto del territorio che ha l’obiettivo di partecipare all’Avviso Pubblico della Regione Puglia per la selezione delle proposte di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale.“Lavoriamo avendo come meta la nuova programmazione con la convinzione che gli operatori di questo territorio meritino il sostegno dei finanziamenti FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) per realizzare idee e progetti. Questo, quindi, è il momento da parte di ognuno di manifestare le necessità così che il GAL possa recepirle e stilare una strategia efficace” ha dichiarato Giannicola D’Amico, presidente del GAL Valle d’Itria.A quanti non potranno essere presenti ricordiamo che è possibile inviare i propri suggerimenti per la strategia compilando il form presente sul sito web del GAL.Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili anche sui canali social Facebook, Instagram, Linked-in e sul canale Telegram del GAL.