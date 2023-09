Miss Progress: da tutto il mondo in Salento per eleggere l’ambasciatrice del progresso

MURO LECCESE (LE) – Da tutto il mondo in Salento per la nona edizione di “Women for Progress - Donne a sostegno del mondo”. Al Mercato delle Idee di Muro Leccese, in provincia di Lecce, sabato sera si svolgerà la finale mondiale di Miss Progress International per eleggere l’ambasciatrice mondiale del progresso e sarà la ragazza che presenterà il miglior progetto su uno dei temi relativi a ambiente, salute e diritti umani. L’evento è organizzato dall’associazione tarantina In Progress presieduta da Giusy Nobile e diretta da Giuseppe Borrillo e gode del patrocinio morale del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dell’U.N.A.R. (dipartimento antidiscriminazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri) e del presidente della giunta della Regione Puglia, Michele Emiliano. A partire dalle 20,30 ci sarà la diretta streaming sin italiano su www.jotv.it e in inglese sui canali social di Miss Progress International su Facebook e YouTube. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento dei posti a sedere.L’evento, che per la ferma volontà del sindaco di Scorrano Mario Pendinelli si sarebbe dovuto svolgere nella piazza centrale della sua città, è stato trasferito in un luogo chiuso a causa delle incerte condizioni meteo e individuato grazie alla disponibilità del sindaco di Muro Leccese Antonio Lorenzo Donno nel suo comune.Prima di questo appuntamento le 20 finaliste hanno realizzato shooting con il fotografo grottagliese Antonio Zanata e visitato alcuni tra i luoghi più significativi del Salento, grazie anche alla collaborazione del Fondo Ambiente Italiano, dell’Associazione Marina Serra, della pro-loco di Leuca, della Fondazione IEO - Monzino di Milano e dell’Inner Wheel Club di Tricase.Durante la finale, le cui coreografie saranno curate da Giuseppe Carrieri, interverranno il cantante Andrea Grassi, Mago Manisco e miss Progress International 2022 Francesca Speranza, vincitrice della scorsa edizione grazie ad un progetto ambientale auto-sostenibile col quale si è presa cura di Villa Giaquinto, un giardino pubblico di Caserta, la sua città, raccogliendo arance amare e trasformandole in marmellate in un edificio confiscato alla camorra. All’evento parteciperanno inoltre la presidente dell’Inner Wheel Club Tricase-Leuca Rossana Rossoni, la docente dell'Università Europea di Tirana Stela Karaj, il general manager del Messapia Hotel & Resort di Santa Maria di Leuca Maurizio Galati, l’urologo Stefano Luzzago (IEO), il capo gruppo del Fai Salento Jonico Virgilio Provenzano e i componenti di giuria Mariangela Martella, Anna Leo, Tatiana Bisanti e Fernando Sodero.