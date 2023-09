Crispiano, dal 28 settembre al 1° ottobre 2023 la terza edizione del 'Festival della sostenibilità'

CRISPIANO (TA) - L’Agenda 2030 nella Puglia delle 100 masserie. Per quattro giorni Crispiano torna a essere la capitale delle sostenibilità e lo fa organizzando la terza edizione del "Festival della sostenibilità" che, dal 28 settembre al 1° ottobre, animerà di iniziative ed eventi la città di Crispiano (Ta). - L’Agenda 2030 nella Puglia delle 100 masserie. Per quattro giorni Crispiano torna a essere la capitale delle sostenibilità e lo fa organizzando la terza edizione del "Festival della sostenibilità" che, dal 28 settembre al 1° ottobre, animerà di iniziative ed eventi la città di Crispiano (Ta).





Nel Comune ionico, infatti, è previsto un ricco cartellone con tavole rotonde e talk con tanti ospiti che si alterneranno nei diversi panel organizzati in sala consiliare e poi concerti e spettacoli nel teatro comunale.

Giovedì 28 settembre appuntamento con l’anteprima del Festival, alle ore 17:30 in Sala consiliare, nel corso della quale saranno presentate ufficialmente le varie iniziative in calendario. A introdurre l’"Agenda 2030 nel territorio delle 100 masserie" ci saranno il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo; il sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano; il direttore artistico del Festival della Sostenibilità 2023, Sergio Sisto; Gaetano Colella per il "Be Green Film Festival 2023"; Alice Bello e Andrea Lamura, membri dello staff comunicazione e il giornalista Ottavio Cristofaro in qualità di addetto stampa dell’intera iniziativa. Collegata in video conferenza ci sarà l’On.le Patty L’Abbate, vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.

Il focus della seconda parte del pomeriggio, alle 18:30, è incentrato su "Intelligenza artificiale, fertilità e prevenzione". Ne parleranno Rocco Saracino Titolare del laboratorio Fertylab e Alessandro Taddeo, country manager "Fertilife"; Michele Conversano, Direttore del dipartimento di Prevenzione della Asl di Taranto; Tiziano Solito, referente CMC e ideatore della "Passeggiata in Rosa". Modera il confronto Massimo Fontò, consigliere comunale con delega alla Salute e Benessere della persona.

Venerdì 29 settembre si entra nel vivo di un programma ricco di confronti, approfondimenti e relatori che interverranno nei quattro panel in cartellone. La location è sempre quella della sala consiliare, ma la giornata si concluderà in serata nel teatro comunale, con uno spettacolo a cura dell'istituto comprensivo "F. Severi" che viaggia coerentemente sul macro-filo conduttore della sostenibilità.

In sala consiliare, a moderare i lavori ci sarà il giornalista Gianmarco Sansolino. In mattinata, alle 8:30, Vincenzo Parabita introduce la lectio magistralis tenuta da Gianluca Pellegrino di Sismalab dal titolo "Dalla formula segreta dei fiori, alla salvaguardia del pianeta". Pellegrino illustrerà agli alunni e alle alunne del circolo didattico Mancini di Crispiano come la matematica possa proteggere le comunità anche dai terremoti.

Si parlerà invece di Trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, Open Data, Intelligenza artificiale e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella seconda parte della mattinata, con il panel delle ore 11:30. Interverranno Piero Paolicelli, esperto in open data e trasformazione digitale; Luca Carabetta, imprenditore e consulente nell’ambito della innovazione e trasformazione digitale, nonché ex deputato e vicepresidente della Commissione Attività Produttive; Andrea Grieco Head of Impact AWorld e divulgatore della sostenibilità; Dolores Larocca che spiegherà cosa cambierà per i cittadini di Crispiano l’uso dei fondi PNRR per la trasformazione digitale, e l’assessore comunale alla transizione digitale Alessandro Saracino. Chiuderà la sessione un video saluto di Francesco Boccia, ideatore e fondatore di DigithON.

I lavori riprendono nel primo pomeriggio, con la presentazione alle 15:30 del "Laboratorio per la scrittura del piano strategico del turismo di Crispiano". In questa sessione, la parola sarà data a Flavio Albano, direttore tecnico di Trading and Marketing, azienda che supporta le imprese turistiche nella creazione di nuovi percorsi strategici di sviluppo. Seguiranno gli interventi di Miriam Giorgio, coordinatrice del Piano Strategico Puglia365; Tullio Mancino, direttore di Confcommercio di Taranto e l’assessore alle attività produttive Alessandro Saracino, che presenterà un’anteprima sul terzo bando Duc.

"Turismo sostenibile e rivoluzione ecodigital" è invece il tema oggetto del terzo modulo di approfondimento, previsto per le ore 17.00. Tra i relatori ci sarà il presidente del Consiglio Generale della Fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio, che è anche docente di turismo e sostenibilità per le università Milano Bicocca e Tor Vergata di Roma. Saranno presenti anche: il giornalista e conduttore del programma Rai "Generazione Bellezza", Emilio Casalini; l’assessore regionale al turismo Gianfranco Lopane; il presidente di Confcommercio Taranto Leonardo Giangrande; Marco Modugno portavoce nazionale dei "Fridays for future Italia"; Fabrizio Manzulli vicesindaco di Taranto e Assessore allo Sviluppo Economico, Promozione e Innovazione; Giuseppa Antonaci, presidente della fondazione "ITS Regionale della Puglia per lo Sviluppo dell’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato" di Lecce; il sindaco ospitante Luca Lopomo e la presidente del Consiglio comunale di Statte Debora Artuso; la dirigente scolastica dell’Istituto Professionale "Elsa Morante" di Crispiano, Concetta Patianna; e Rocky Malatesta, presidente Area Marina Protetta e Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto e Vice-Presidente Federparchi.

Ultimo focus a partire dalle ore 19.00, con la proiezione del docufilm "La Rotta dei due mari". Elio Roma e Francesco Consoli, gli ideatori del suggestivo cammino pugliese che va dall’Adriatico allo Jonio, con un itinerario che si snoda tra muretti a secco, parchi naturali e alcuni borghi di Puglia, terranno una tavola rotonda con sindaci, assessori e consiglieri dei Comuni compresi, tra cui Taranto, Crispiano, Martina Franca, Locorotondo, Alberobello, Castellana Grotte e Polignano a Mare, al termine della quale sarà siglato un protocollo d’intesa. Saranno presenti anche il Senatore Giovanni Battafarano e la Direttrice di Legambiente Puglia, Daniela Salzedo.

La sera tutti a teatro, con la messa in scena di "Un genio sostenibile", opera in atto unico di Rosa Elenia Stravato (sipario alle ore 20:30), a cura dell’Istituto Comprensivo Statale "F. Severi" di Crispiano. Ma ad aprire la serata in teatro ci sarà la proiezione in anteprima del video musicale dell’inno della scuola "Severi".

Ulteriori quattro momenti di approfondimento segnano il programma del Festival di sabato 30 settembre, in sala consiliare, con la moderazione del giornalista Gianmarco Sansolino. Alle 9.00 si parlerà di "Sviluppo e sostenibilità. Il futuro che vogliamo a Crispiano, checkpoint 2023". Interverranno Nicolò Frascà di Sun Electrics; il docente universitario Uniba, Salvatore Camposeo; Andrea Guarrasi per Urban Farmer; Marco Capani di Asymmetrica smart innovation for future; Ciro Roberto Caramia di Pneoilgroup; Francesco Paolo Russo di To Be Seeding Innovation; Alessandro Perchinenna che farà un focus sul laboratorio della Biblioteca comunale, assieme all’assessore alla Cultura di Crispiano, Aurora Bagnalasta che sarà collegata in video conferenza. Giuseppe Lo Verso di Enel X sarà collegato in video conferenza e, assieme all’assessore ai Lavori Pubblici, Michele Palmisano, parlerà della comunità energetica di Crispiano.

Nella seconda parte della mattinata (alle ore 11.30), riflettori puntati sul tema "La sostenibilità e gli strumenti della pianificazione", con uno sguardo particolare allo stato dell’arte. Tra i relatori, il contributo di Loredana Modugno, che parlerà del Piano urbano della mobilità sostenibile; Cristina Belloni parlerà di PAESC di Crispiano e scenari possibili; l’assessore all’urbanistica e lavori pubblici Michele Palmisano che offrirà un aggiornamento generale sui temi trattati.

I lavori riprenderanno nel pomeriggio, alle ore 15.30, con la presentazione di ambiziosi progetti di sostenibilità: Roberta Rana esporrà il progetto "Aware" per il riuso dell‘acqua depurata; Andrea Costa di R2M solution affronterà il tema degli scenari di decarbonizzazione su scala urbana dall’Europa a Crispiano; e Alessandro Paglia della Rete dei Comuni Sostenibili che parlerà del progetto GSHub - Green and Social Hub.

Alle ore 17.00, invece, la giornalista Alessandra Macchitella dialogherà con il Prof. Antonio Uricchio, Presidente del Consiglio Direttivo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, per parlare di futuro e diritto allo sviluppo sostenibile.

Relatori di rilievo anche per l’ultimo panel della giornata (ore 18.15), che si propone con una domanda: "Sviluppo sostenibile Agenda 2030, siamo ancora in tempo?". Proveranno a dare una risposta l’ex ministro del lavoro e Consigliere di Amministrazione Inail, Cesare Damiano; il sindaco Lopomo di Crispiano; Marco Modugno portavoce nazionale di "Fridays for Future Italia"; Don Antonio Panico che insegna alla LUMSA di Taranto; il direttore della Fondazione Appennino, Piero Lacorazza; il sindaco di Taranto e presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci; il sindaco di Mesagne e presidente della provincia di Brindisi, Toni Mattarelli; Antonio Uricchio presidente ANVUR; il professor Massimo Moretti in qualità di coordinatore del corso di laurea in scienze ambientali di Taranto; il prof. Antonio Uricchio, presidente ANVUR; Domenico Amalfitano, presidente del Centro di cultura Lazzati.

Il Festival la sera si sposta a teatro. Alle 20:30 Gianmarco Sansolino presenterà Alessio Giannone che, nelle vesti del suo personaggio Pinuccio, parlerà dell’Agenda 2030, e lo farà con il suo straordinario stile ironico e pungente. Poi a seguire, alle ore 21.30, Omar Pedrini sarà in concerto con il suo "Diluvio Universale Tour", un titolo emblematico, perché rappresenta un manifesto che vuole sensibilizzare sui cambiamenti climatici, tema caro a Pedrini sin dai tempi dei Timoria.

Alle 9.30 di domenica mattina, primo giorno di ottobre, tutti in piazza con la "Passeggiata in Rosa", giunta a Crispiano alla sua terza edizione. È un momento che unisce e rafforza la comunità, per la consapevolezza e la solidarietà. La "Passeggiata in Rosa", infatti, è molto più di una semplice camminata, è piuttosto un’occasione per unirsi come comunità e fare la differenza nella lotta contro il tumore al seno.

C’è anche da dire che il Festival della Sostenibilità non è soltanto questo, perché sono previsti anche altri eventi collaterali.

Riflettori puntati anche sul "Centro di riuso e riciclo comunale", che sarà inaugurato mercoledì 27 settembre alle ore 16:30, alla presenza dell’assessora regionale Anna Grazia Maraschio, il sindaco Luca Lopomo, l’assessore comunale all’ambiente Alessandro Saracino e Mario Montinaro, presidente del gruppo Monteco che è curatore del progetto.

Venerdì 29 invece, tutti invitati al Parco Giochi Sostenibili allestito in Piazza Madonna della Neve, a cura di Monteco e dell’assessorato all’ambiente.