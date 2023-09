Donna soffre di un malore alla guida: intervento rapido dei soccorsi a Triggiano

TRIGGIANO - Una donna alla guida della sua automobile ha vissuto attimi di paura sulla strada che collega Triggiano e Capurso, quando improvvisamente ha avuto un malore mentre era al volante. L'incidente si è verificato in una situazione già pericolosa mentre si trovava in mezzo al traffico.Fortunatamente, automobilisti che si trovavano nelle vicinanze si sono subito resi conto della situazione critica. Hanno prontamente fermato le loro auto, chiamato il servizio di emergenza 118 e messo in sicurezza la zona per prevenire ulteriori incidenti.Le forze dell'ordine e i soccorsi sono giunti tempestivamente sul luogo e hanno fornito assistenza alla donna. Grazie alle loro abilità e al pronto intervento, la donna è stata rianimata e successivamente trasportata in ospedale.Dopo il malore e l'intervento dei soccorsi, sembra che la donna non sia più in pericolo di vita. Questo episodio sottolinea l'importanza di reagire rapidamente e in modo solidale in situazioni di emergenza stradale, dimostrando quanto possa essere vitale l'aiuto dei cittadini comuni in queste circostanze.