FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Tutto pronto per la V edizione dell’Imperial Run, la manifestazione podistica organizzata dalla ASD Urban Runner in programma domenica 17 settembre dalle 9.00 in piazza Umberto I. - Tutto pronto per la V edizione dell’Imperial Run, la manifestazione podistica organizzata dalla ASD Urban Runner in programma domenica 17 settembre dalle 9.00 in piazza Umberto I.





La competizione, che ogni anno porta in Città centinaia di sportivi, è inserita nel programma nazionale di SportCity day, l’evento che promuove l’attività sportiva nel contesto urbano cui ha aderito l’Amministrazione Comunale. Questa iniziativa, promossa dalla fondazione SportCity, è realizzata in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e patrocinata da CONI, CIP, Sport e Salute, Istituto per il Credito Sportivo, Rai per il Sociale, con la media partnership di Rai Sport e Corriere dello Sport.

"Come recita lo slogan dello SportCity day: l’attività fisica è felicità in movimento, ma aggiungo che è anche molto altro perché aiuta a vivere meglio, a condividere la fatica e a stare bene con sé stessi. Abbiamo tradotto questo convincimento – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – in opere pubbliche dedicate all’attività sportiva all’aperto come avvenuto con il parco Brayda e con i campi da basket di libera fruizione. Facciamo sport, facciamolo insieme nella nostra Città".

La corsa partirà alle 9.00 e si svilupperà lungo un circuito urbano di 2,5 km con punto di partenza e arrivo in Piazza Umberto I. Gli atleti attraverseranno Via Immacolata, Corso Garibaldi, via Salita della Carità, via Argentina, via Municipio, via Cardinale Spinelli, via Scazzeri, via San Giovanni, Corso Umberto I, via Imperiali e via Roma. Come di consueto sono previste due categorie, entrambe sullo stesso percorso e distanza di 5 Km, una gara competitiva valida come prova del circuito provinciale “Sulle Vie Di Brento” riservata ad atleti tesserati con Associazioni affiliate alla F.I.D.A.L. e una corsa non competitiva 'promozionale' inserita come "Evento di interesse nazionale C.S.E.N." rivolta a tutti. La novità di questa edizione è rappresentata da un momento dedicato all’inclusione con la partecipazione dell'Unitalsi e dell'Associazione "Il bene che ti voglio".

"Imperial Run – prosegue l’Assessora allo Sport Numa Ammaturo – è un evento irrinunciabile del nostro settembre francavillese. Come ogni anno richiede uno sforzo organizzativo notevole che si regge sul lavoro dei volontari e della Polizia Locale che sovrintende la sicurezza. Ringrazio tutti per la dedizione e l’impegno per la riuscita di questa giornata di festa".

La V edizione della "Run Race della Città degli Imperiali" è stata presentata nel corso di una conferenza stampa cui sono intervenuti tra gli altri il Vicesindaco Domenico Attanasi, il Presidente del Consiglio Comunale Maurizio Bruno, l’Assessora allo Sport Numa Ammaturo, il Presidente del Comitato provinciale C.S.E.N. Carmelo Labrini ed il Presidente dell’Asd Urban Runner Ivan Solazzo.

"Siamo pronti – conclude il Presidente di Urban Runner Ivan Solazzo – per vivere una bella domenica sportiva all’aria aperta. Ringrazio in primis il Direttivo Urban (Annamaria, Cosimo, Domenica e Nico) insieme a tutti coloro che stanno contribuendo con passione all’organizzazione di questo evento che è "di tutti e per tutti" come deve essere lo Sport. Quello che conterà sarà muoversi e star bene insieme e con sé stessi, ammirando da una prospettiva diversa strade, piazze e monumenti della nostra Città".

L’Imperial Run è inserita nel cartellone della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile ed è patrocinata dall’Amministrazione Comunale, dal Centro Sportivo Educativo Nazionale e dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.