FOGGIA - LAGO, azienda leader nel settore del design e dell’arredamento, annuncia l’apertura di un nuovo LAGO Store a Foggia, in Viale Candelaro 29 - angolo Via Luigi Pinto. All’interno dello Store verranno presentate sia le novità di prodotto del brand sia i prodotti iconici del design LAGO, in un percorso espositivo che, toccando tutte le aree della casa, mette al centro il cliente in un ambiente immersivo e avvolgente. - LAGO, azienda leader nel settore del design e dell’arredamento, annuncia l’apertura di un nuovo LAGO Store a Foggia, in Viale Candelaro 29 - angolo Via Luigi Pinto. All’interno dello Store verranno presentate sia le novità di prodotto del brand sia i prodotti iconici del design LAGO, in un percorso espositivo che, toccando tutte le aree della casa, mette al centro il cliente in un ambiente immersivo e avvolgente.





L’apertura segna il punto più consistente di un percorso di avvicinamento al brand sempre maggiore nel corso degli anni: aperto dal 2016 con una metratura ridotta, il negozio oggi - grazie ad un sempre più proficuo interesse verso il marchio e i suoi prodotti - allarga i suoi spazi, per una massima esposizione e valorizzazione commerciale.

All’interno dello Store verrà esposta la nuova collezione del brand, che testimonia gli standard di qualità, sostenibilità e durabilità dei prodotti LAGO.

Nata come impresa artigianale, LAGO nel tempo ha saputo ritagliarsi una sua identità precisa diventando un marchio innovativo nel panorama del design italiano.

Dal 2006 sotto la conduzione di Daniele Lago, fortemente orientata al design, l'azienda diventa una delle più interessanti rivelazioni degli ultimi anni. La visione allargata del design come disciplina che produce senso e non solo prodotti, in grado di innovare tutta la filiera, ha reso possibile l'affermazione di LAGO come azienda all'avanguardia, capace di proporre nuove visioni e modelli per l'abitare. Più che prodotti, l'azienda progetta alfabeti e chiama il fruitore finale a utilizzarli, creando un design partecipativo, bottom-up, che si arricchisce delle energie che provengono dall'utente finale. LAGO si propone di fare del design uno strumento di trasformazione sociale, per creare ambienti che entrino in risonanza con chi li vive.

Prova concreta di questo intento è la creazione di una rete di luoghi e persone, LAGO DESIGN NETWORK, in cui il design LAGO migliora l'esperienza in luoghi come negozi e abitazioni, uffici e musei, ristoranti e alberghi, generando nuove relazioni e opportunità di business. Tutti questi luoghi sono connessi tra di loro da una forte community digitale, che oggi conta oltre 15 milioni di persone.

Oggi l’azienda conta oltre 350 negozi in tutta Europa e un centinaio nel resto del mondo, incluse le recenti aperture in Costa d'Avorio, Las Vegas, Cancun, Jakarta, Singapore e Dubai.