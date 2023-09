LECCE - Piano City Lecce, domani la seconda giornata del festival pianistico internazionale che immerge la magia del pianoforte nella bellezza delle città. Organizzato dall’associazione Icon Radio Visual Group Aps, fondata da Alessandro Maria Polito, e diretto artisticamente dal musicista Andrea Mariano, tastierista, producer e fondatore del gruppo dei Negramaro, il Festival prevede quest’anno 48 concerti dislocati in 26 luoghi significativi nella città (ma non solo), per un totale di oltre 50 ore di musica e 72 artisti coinvolti. - Piano City Lecce, domani la seconda giornata del festival pianistico internazionale che immerge la magia del pianoforte nella bellezza delle città. Organizzato dall’associazione Icon Radio Visual Group Aps, fondata da Alessandro Maria Polito, e diretto artisticamente dal musicista Andrea Mariano, tastierista, producer e fondatore del gruppo dei Negramaro, il Festival prevede quest’anno 48 concerti dislocati in 26 luoghi significativi nella città (ma non solo), per un totale di oltre 50 ore di musica e 72 artisti coinvolti.





La giornata di domani si apre subito con uno special event presso la Prefettura di Lecce (Palazzo dei Celestini) con la sezione Educational: al piano Bianca Perrone, Veronica Merico, Desiréè Cucurachi, Giona Russo, Alessia Totaro, Alina Kirichenko (dalle 10 alle 11). Dalle 11 alle 12, invece, di scena Michele Taraborelli (classica; musiche di: F. Busoni, G. Ligeti, W. A. Mozart, A. Scriabin, evento su prenotazione). Sempre alle 10 l’appuntamento è al Circolo cittadino, ancora gli artisti della sezione Educational, con Benedetta Quaranta, Valerio Di Cello, Greta Rubino, Francesco Masi. Alle 11, invece, spazio a Romolo L. Lanza (musiche di J. Brahms, L. Janácek), e a seguire, alle 12, a Federica Iacovelli (classica, musiche di F. Chopin, C. Debussy, K. Szymanowski, P. I. Tchaikovsky). Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Sempre domani, sempre dalle 10 alle 11 e dalle 11 alle 12, in programma presso Casina della Cupa l’House concert con il Duo Barca (classica; musiche di M. Bonis, P. Dukas, E. Satie, F. Schubert) e di Andrea Missiroli (pop; composizioni dell’artista). Evento su prenotazione. Alle 17, invece, appuntamento al Museo Castromediano di Lecce con la sezione Educational: David Chitanu, Giorgio Raggiunti, Luigi Coppola Kristina Papiieva al piano fino alle 18, quando inizierà invece la performance di Gabriele Laura (classica; musiche di J. Brahms, C. Debussy, M.Ravel, R.Schumann, A.Scriabin), e alle 19 a Simone Sassu (jazz; improvvisazioni sui temi di J.Coltrane, C.Corea, C.Debussy, K.Emerson, E.Gismonti, J.Isaishi, P.Metheny, C.Mingus, T.Monk, A.Ramirez, S.Sassu, I.Stravinskij). Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Conclusione a mezzanotte, sempre al Museo, con un nuovo special event, protagonista Claudio Filippini (jazz; composizioni dell’artista). Evento su prenotazione.

Al Consorzio agrario, invece, appuntamento dalle 17 alle 18 con Sara Capone (classica; musiche di J.S. Bach, A. Ginastera, F. Liszt, M. Ravel.), e dalle 18 alle 19 con Carlo Berton (jazz; composizioni dell’artista). Ingresso libero fino ad esaurimento posti. A Borgo San Ligorio, invece, dalle 18 alle 18.30 di scena Matteo Cannataro per la sezione Educational, e alle 18.30 Mario Panebianco (jazz; musiche di Bill Evans, Helgen Lien Trio, G. Harrison, K. Jarrett, B. Meldhau, J. Lennon/P. McCartney, brani originali). Ingresso libero. Al Monastero delle Clarisse di Lecce, ancora, appuntamento alle 19 con Svetlina Boyadzhieva (classica; musiche di F. Chopin, F. Liszt, P. Vladigerov, P. Vladigerov). Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Nuovo special event alle 20 presso la Torrefazione Quarta con Andrés Barrios: musica jazz, composizioni dell’artista, evento su prenotazione.

La serata si chiude a partire dalle 20 al Mercato di Porta Rudiae con Vincenzo Caruso (pop; musiche di J. Boyer, G. Calret, J. Corti, G. Cottreau, J. Lenoire, G. Liferman, M. Michelet, D. Milhaud, C. Nougaru, G. Rossini, J.J. Rousseau, H. Salvador, R. Vastano, ingresso libero fino ad esaurimento posti); alle 21 al Teatro Apollo nuovo special event con il concerto di Carlo Amleto (pop, evento su prenotazione) e alle 22.30 in via Guglielmo Paladini con un nuovo special event: "Piano Rap". Al piano Tony Tarantino, di scena i rapper Grabrix Graffio, Bruno Bug e Marte. Ingresso libero.





INFORMAZIONI:

Le linee SGM per arrivare ai concerti:

Prefettura - Linee M1, R4, R5, R6, R7, R9, R10, R11, S16 16/09 - Circolo cittadino - Linee M1, R6, R7, R11

Museo Castromediano - Linee M1, C2, C3, R7, R11 16/09 - Consorzio Agrario - Linea R7

Monastero Clarisse - Linee S12, S19

Mercato Porta Rudiae - Linee C2, C3, S13, R8

Piano City Lecce è un festival organizzato con il sostegno di Regione Puglia e Comune di Lecce, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero della Cultura, Comune e Provincia di Lecce, Comune di Maglie e d’intesa con la Soprintendenza dei Beni Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce; con il supporto di Parco Archeologico di Rudiae, SGM, Ferrovie del Sud Est, Ordine degli Architetti della provincia di Lecce, Università del Salento - DAMS, Museo Castromediano, Conservatorio Tito Schipa, Liceo musicale Palmieri e le scuole Ascanio Grandi, De Amicis e Galateo.

Piano City Lecce ringrazia tutti i partner pubblici e privati che hanno creduto e credono nel progetto: Alboran Invest, Birra Flea, Deghi, Doppiozero Degustazioni, Eos Hotel, Hevò, Linciano Liquors, Monteco, Palazzo BN, Oronti Accomodations, Ottica Alfa, Palazzo De Noha, Palazzo Lecce Epoca Collections, Quarta Caffè, Risorgimento Resort, Suit Negozi, Torre del Parco. Tutte le informazioni sul Festival sul sito www.pianocitylecce.it.