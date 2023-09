Francavilla Fontana, giovedì 28 settembre 2023 convocazione del Consiglio Comunale

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Giovedì 28 settembre 2023 alle 15.00 è stato convocato in sessione straordinaria il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana. - Giovedì 28 settembre 2023 alle 15.00 è stato convocato in sessione straordinaria il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana.





L’Assise cittadina discuterà i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Interrogazione presentata dalla capogruppo di "Libera Francavilla" Maria Fontana Passaro in merito ai "Pali di illuminazione urbani non funzionanti";

2. Interrogazione presentata dal capogruppo di "Fratelli D’Italia" Michele Iaia inerente "il mancato stanziamento delle risorse in favore dei tre istituti comprensivi destinati all'acquisto di materiale per il potenziamento delle biblioteche scolastiche e delle palestre per il trascorso anno scolastico 2022/2023";

3. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare di "Fratelli D’Italia" Michele Iaia e Anna Ferreri inerente "la manutenzione e la pulizia dei tombini e delle caditoie lungo le strade cittadine";

4. Proposta di delibera consiglio comunale n°71 del 01/08/2023 inerente la "Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 228 del 02 agosto 2023, avente ad oggetto: "variazione d'urgenza al Bilancio di previsione Finanziario 2023 - 2025 (articolo 175, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)";

5. Proposta di delibera consiglio comunale n°79 del 04/09/2023 "Approvazione del Bilancio Consolidato dell'Esercizio 2022";

6. Proposta di delibera consiglio comunale n°73 del 21/08/2023 "Approvazione modifica allo schema di convenzione per la gestione della CUC istituita presso L'UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO";

7. Proposta di delibera consiglio comunale n°74 del 29/08/2023 "Scioglimento consensuale della convenzione tra i comuni di Francavilla Fontana (Br) e San Marzano di S.G. (Ta) per il servizio in forma associata delle funzioni di Segreteria Generale";

8. Proposta di delibera consiglio comunale n°75 del 29/08/2023 "Approvazione schema di convenzione tra i comuni di Francavilla Fontana (Br) e Sava (Ta) per il servizio in forma associata della Segreteria Generale";

9. Proposta di delibera consiglio comunale n°77 del 31/08/2023 "Art. 3 del Regolamento per le Pari Opportunità - Nomina componenti della Commissione";

10. Proposta di delibera consiglio comunale n°78 del 04/09/2023 "Adozione della bozza di Regolamento edilizio comunale";

11. Proposta di delibera consiglio comunale n°76 del 30/08/2023 "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Decreto Ingiuntivo n. 334/2016 del 30/03/2016 emesso dal Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, n. 1381/2016 RG dichiarato esecutivo in data 05/06/2023".

Il Consiglio Comunale sarà trasmesso in diretta streaming e in differita radiofonica su Radio AntennaSud.