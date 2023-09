FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Al via il nuovo anno accademico della Scuola Musicale Comunale "Città di Francavilla Fontana" con l’avvio dei corsi di Pianoforte, Fisarmonica, Chitarra Classica, Arpa, Chitarra Elettrica, Violino, Violoncello, Flauto Traverso, Sassofono, Clarinetto, Tromba, Trombone, Batteria, Canto, Basso Elettrico e Propedeutica Musicale. - Al via il nuovo anno accademico della Scuola Musicale Comunale "Città di Francavilla Fontana" con l’avvio dei corsi di Pianoforte, Fisarmonica, Chitarra Classica, Arpa, Chitarra Elettrica, Violino, Violoncello, Flauto Traverso, Sassofono, Clarinetto, Tromba, Trombone, Batteria, Canto, Basso Elettrico e Propedeutica Musicale.





Oltre alle tradizionali attività, grazie ad un accordo stipulato tra l’Amministrazione Comunale e il Conservatorio "Tito Schipa", si rinnova anche nel 2023/24 l’offerta formativa dei corsi preaccademici che si rivolgono alle ragazze e ai ragazzi che intendono proseguire gli studi nel prestigioso istituto leccese.

Le nuove iscrizioni sono aperte sino a lunedì 25 settembre, mentre le studentesse e gli studenti che hanno già frequentato il precedente anno accademico avranno tempo sino al prossimo 5 ottobre per confermare la propria iscrizione.

"In 20 anni – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – la Scuola Musicale Comunale è stata capace di ritagliarsi un ruolo di primo piano nella vita culturale e sociale della Città. In questo luogo non si insegna semplicemente a suonare uno strumento, ma a vivere in armonia rispettando gli altri. Ringrazio il direttore Antonio Curto che continua a lavorare per far crescere questa istituzione che è diventata un riconosciuto punto di riferimento per gli appassionati di musica grazie al suo auditorium e alle collaborazioni con Associazioni, Enti e istituzioni musicali. Ogni anno qui è possibile ascoltare gratuitamente artisti che arrivano da ogni parte d’Italia, come nel caso della stagione concertistica di AGIMUS che ripartirà domenica 1 ottobre".

Le domande potranno essere inoltrate in modalità telematica direttamente tramite il sito www.scuolamusicalecomunale.it . Chi fosse impossibilitato a presentare la propria richiesta online, può farlo personalmente recandosi presso la sede centrale della Scuola in via Trento, 48, dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 11.00 e il giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0831820423 - 0831852129.

La Scuola Musicale Comunale, oltre ad essere luogo formativo per giovani musicisti, ospita abitualmente concerti nel rinnovato auditorium che è stato attrezzato con un pianoforte a coda acquistato nel 2021 dall’Amministrazione Comunale. L’obiettivo di queste manifestazioni è accrescere la cultura musicale cittadina, proponendo programmi di ampio respiro capaci di far conoscere i principali autori e le diverse sfumature della musica classica.

Dopo la pausa estiva, domenica 1 ottobre ripartirà la stagione concertistica dell’Associazione AGIMUS con il concerto del pianista Gioia Barbera. Come sempre ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.