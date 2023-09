Francavilla Fontana, lunedì 11 settembre 'Lucilla show' in Piazza Giovanni XXIII



FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Lunedì 11 settembre alle 20.00 in piazza Giovanni XXIII sarà di scena Lucilla, la fatina più amata dai bambini. - Lunedì 11 settembre alle 20.00 in piazza Giovanni XXIII sarà di scena Lucilla, la fatina più amata dai bambini.





Laureata in Scienze dell’Educazione, Lucilla riunisce le grandi passioni che sempre l’hanno accompagnata, il canto, la danza e l’amore per i bambini, creando, col supporto della fantasia, uno dei personaggi più amati e seguiti dal pubblico infantile.L'artista è diventata popolare soprattutto attraverso la piattaforma YouTube dove i suoi video e le sue canzoni hanno ottenuto oltre 300 milioni di visualizzazioni in poco più di due anni.

Lo spettacolo, che chiude il percorso avviato con i centri estivi, è a cura dell’Ambito Territoriale Br3 in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Ingresso libero.