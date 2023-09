Francavilla Fontana, principali provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Bilancio consolidato, Commissione Pari Opportunità e Regolamento edilizio. Sono questi i principali argomenti affrontati nel Consiglio Comunale che si è tenuto giovedì 28 settembre. - Bilancio consolidato, Commissione Pari Opportunità e Regolamento edilizio. Sono questi i principali argomenti affrontati nel Consiglio Comunale che si è tenuto giovedì 28 settembre.





Il provvedimento economico più importante licenziato nel corso della seduta è il bilancio consolidato. Si tratta di un documento contabile che fotografa in modo veritiero e corretto la situazione economica complessiva prodotta dall'azione amministrativa attraverso le proprie articolazioni organizzative, gli enti strumentali e le società controllate e partecipate, ossia il GAL Terra dei Messapi, l’Interporto dell’Area Ionico Salentina SPA, il Consorzio del Teatro Pubblico Pugliese, l’Ambito Territoriale Br3 e il Consorzio ASI di Brindisi. Dal conto economico consolidato, che misura la ricchezza prodotta nel corso di un anno, emerge che nel 2022 c’è stata una crescita delle entrate di quasi 1 milione di euro, frutto della ripresa delle attività dopo il periodo pandemico.

"Con l’approvazione del Bilancio Consolidato – spiega l’Assessora Eleonora Marinelli – il Consiglio Comunale ha certificato il buono stato di salute dei conti del Comune. La solidità è un aspetto fondamentale per poter pianificare il futuro della Città. I dati del conto economico indicano una crescita significativa delle entrate comunali. Questo dato lascia intendere una ripresa decisa delle attività dopo il periodo della pandemia ed è un buon punto di partenza".

Il Consiglio Comunale ha visto il ritorno della Commissione Pari Opportunità. L’Assise ha eletto per acclamazione i nuovi componenti che saranno Davide Mastromarino, Valentina De Comite e Anna Ferreri come Consiglieri Comunali e, come figure esterne, Francesca (Ganga) Di Pietrangelo, Luana Garofoli, Francesca Mola, Carmen Saponaro, Sara Bonifacio, Aurora Pezzuto e Maria Fontana Marraffa.

"L'attenzione verso la Commissione – commenta l’Assessore Sergio Tatarano – in questi anni è aumentata in modo considerevole. Siamo passati dalle 12 candidature del 2018 alle 22 di quest'anno con una presenza maschile in forte crescita. Credo che la CPO sia una palestra estremamente utile e formativa per chiunque decida di farne parte. Grazie a tutte le persone che hanno voluto candidarsi".

Il Consiglio comunale si è occupato anche di pianificazione licenziando la bozza del nuovo regolamento edilizio con cui si disciplinano le attività di soggetti pubblici e privati in materia di interventi urbanistici ed edilizi. Al suo interno sono contenute disposizioni per la tutela dei valori ambientali e architettonici, per il decoro e la qualità dell’ambiente, per l'igiene e la sicurezza.

"Nel corso della seduta – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo affrontato molti temi che saranno al centro dell’azione amministrativa dei prossimi mesi. Ci siamo confrontati a lungo e abbiamo fatto il punto sull’agenda da seguire. Il pluralismo non ci spaventa, ma è un punto di forza che ci spinge a fare di più e meglio. Saluto con orgoglio la nuova Commissione Pari Opportunità e auguro buon lavoro a tutti i suoi componenti".

Prima dell’avvio dei lavori d’Aula il Sindaco Antonello Denuzzo ed il Presidente del Consiglio Comunale Maurizio Bruno hanno omaggiato con una targa celebrativa l’ex dipendente comunale Franco Carriere ed il giovane boxer Francesco Di Palmo che recentemente ha conquistato il titolo di campione italiano nella categoria 80 Kg.