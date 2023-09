'I Dialoghi di Trani': evento culturale e sociale offre spunti di riflessione e incontro

Gli eventi si svolgeranno presso il Teatro Open Air, offrendo agli spettatori la possibilità di partecipare in sicurezza a dibattiti, proiezioni e presentazioni. Ecco alcuni dei momenti salienti dell'evento:**21 Settembre, Ore 19.30 - Il Rapporto tra Terzo Settore e Pubblica Amministrazione**:In seguito a un percorso di formazione e aggiornamento sul tema, il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola Odv, in collaborazione con il Comune di Trani, condividerà le conclusioni con gli amministratori, dirigenti e funzionari del comune e le figure apicali degli Enti del Terzo Settore. Un'importante opportunità di dialogo e collaborazione.**21 Settembre, Ore 20.00 - Proiezione del Docufilm "Prima Dov'ero"**:Questo docufilm, realizzato dal CSV San Nicola, propone una visione distopica di un futuro in cui il volontariato è scomparso. Una riflessione sulla società e il ruolo fondamentale del Terzo Settore. A seguire, il regista Mauro Maugeri, vincitore del premio per il miglior cortometraggio all'Italian Film Festival of Minneapolis/St.Paul, e il giornalista e poeta Nichi Vendola, condivideranno le loro prospettive.**23 Settembre, Ore 11.00 - Presentazione della Graphic Novel "Don Tonino Bello. Una Storia che Parla di Futuro"**:L'opera esplora la vita di don Tonino Bello e offre spunti di riflessione su come possa ancora essere un esempio da seguire in tempi difficili. L'evento vedrà il giornalista e poeta Nichi Vendola e l'editore Elvira Zaccagnino dialogare sulla vita e il legato di don Tonino Bello.**23 Settembre, Ore 19.30 - Tavola Rotonda "La Pena Fuori dal Carcere: Giustizia di Comunità e Volontariato"**:Questo dibattito affronterà la riforma del sistema sanzionatorio con l'obiettivo di superare la pena solo carceraria. L'importanza della collaborazione tra i servizi della giustizia e il Terzo Settore per l'inclusione sociale e la responsabilizzazione del reo sarà al centro della discussione. Tra i partecipanti ci saranno il professore di criminologia Adolfo Ceretti, il giudice Giovanni Zaccaro, il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà in Puglia Pietro Rossi, il giudice del Tribunale per i minorenni di Bari Edgardo Bisceglia, e il responsabile Area del coordinamento dell'UIEPE Bari Domenico Lobascio.Questi eventi offrono un'opportunità preziosa per la comunità di Trani e per chiunque sia interessato a esplorare temi importanti e attuali. Una rassegna che promuove il dialogo, la riflessione e l'incontro tra diverse sfere della società. Per ulteriori dettagli e informazioni sul programma completo, è possibile visitare il sito web (www.idialoghiditrani.com/dialoghi-off/)