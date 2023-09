Serie C, pareggio del Foggia, sconfitta del Monopoli







Prima vittoria della Virtus Francavilla Fontana. I biancazzurri prevalgono 3-1 sul Crotone alla “Nuova Arredo Arena”. Nel primo tempo al 26’ Giovinco sblocca il risultato per la squadra di Alberto Villa. Al 40’ Gigliotti riesce a pareggiare per i calabresi. Nel secondo tempo al 6’ la Virtus si porta sul 2-1 con Fornito. Al 42’ Polidori segna il terzo gol. I pugliesi sono noni con 3 punti insieme al Catania, al Giugliano e al Crotone. Il Monopoli perde 2-1 col Potenza al “Viviani”. Nel primo tempo i biancoverdi passano in vantaggio al 24’ con Cargnelutti. Al 27’ i lucani pareggiano per merito di Hadziosmanovic. Nel secondo tempo al 21’ Steffè realizza la rete decisiva per il successo del Potenza. Il Monopoli è penultimo a 1 con il Messina, la Casertana il Monterosi, il Sorrento e l’ Avellino.

Nella terza giornata di andata del girone C di Serie C il Foggia pareggia 0-0 con l’ Avellino al “Partenio- Lombardi”. Per i dauni primo punto esterno. I rossoneri pugliesi sono quinti con 4 punti insieme al Benevento, al Picerno e al Taranto.