Il Lecce Primavera pareggia 0-0 con la Lazio a San Pietro in Lama





Nel secondo tempo al 6’ il croato Bosko Jemo dei salentini di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 30’ Sana Fernandez della Lazio Primavera non concretizza una buona occasione. Il Lecce primavera è penultimo a 1 insieme al Cagliari e alla Fiorentina.





Nella quarta giornata di andata i pugliesi giocheranno sabato 23 settembre alle 11 con la Sampdoria a Bogliasco. I blucerchiati vincono 2-1 a Bologna e sono terzi a 6 punti con la Roma, l’ Atalanta la Juventus e l’ Empoli.

Nella terza giornata di andata del campionato Primavera il Lecce pareggia 0-0 con la Lazio a San Pietro in Lama. Nel primo tempo al 27’ i biancazzurri vanno vicini al gol con il portoghese Sanà Fernandes. Al 32’ il paraguayano Diego Gonzalez dei capitolini sfiora la rete.