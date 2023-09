Nel secondo tempo al 92’ Ghisolfi realizza la terza rete. Primo successo del Cerignola. La squadra di Ivan Tisci è quinta con 5 punti. Seconda sconfitta per il Brindisi. La compagine di Ciro Danucci è ultima a 0, ma deve recuperare la gara interna col Catania, rinviata a data da destinarsi per l’ incendio divampato in Taranto-Foggia del 3 settembre.

Nel posticipo della terza giornata di andata del girone C di Serie C il Cerignola vince 3-1 sul Brindisi al “Monterisi”. Nel primo tempo al 9’ i biancazzurri passano in vantaggio con Valenti. Al 15’ gli ofantini riescono a pareggiare per merito di D’ Andrea. Al 26’ Il Cerignola si porta sul 2-1 con D’ Ausilio.