Il Lecce Primavera pareggia 2-2 con la Sampdoria a Bogliasco

Nel secondo tempo al 12’ la Sampdoria si è portata sul 2-1 con Luca Polli su rigore, dato per un fallo del rumeno Catalin Vulturar su Luca Polli. Al 92’ i giallorossi pugliesi hanno ristabilito in modo definitivo la parità per merito dell’altro rumeno Razvan Pascalau di testa. Il Lecce Primavera è terzultimo con 2 punti.





Nella quinta giornata di andata i salentini giocheranno Sabato 30 settembre alle 11 col Genoa in trasferta. I liguri hanno pareggiato 3-3 col Monza fuori casa e sono decimi a 5 punti insieme al Monza.

Nella quarta giornata di andata del campionato Primavera il Lecce ha pareggiato 2-2 con la Sampdoria a Bogliasco. Nel primo tempo al 31’ i salentini sono passati in vantaggio con l’albanese Dario Daka su rigore concesso per un fallo di Fabiano D’ Amore su Dario Daka. Al 42’ i blucerchiati hanno pareggiato con il macedone Ardijan Chilafi, tocco di destro.