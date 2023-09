Trani, 7/a edizione della 'Puglia Cake Festival'

La dolcezza sarà, nuovamente, la protagonista indiscussa in una cornice che è e diverrà, sempre più, meta turistica d'eccellenza, grazie anche alla professionalità legata all'arte del cake design e della pasticceria. Centinaia di professionisti pronti a sfoderare le più elevate tecniche di lavorazione e decorazione della pasta di zucchero, sospinti solo dal desiderio di urlare una passione e nuovi orizzonti professionali anche per i più giovani.





L’evento, giunto alla sua 7^ edizione, supportato dal contributo economico del Comune di Trani, è divenuto, ormai, di respiro nazionale, con punte ancor più internazionali, spalancando le porte della dolcezza e della professionalità ma, soprattutto, della sugar art, che comprende tecniche di scultura e pittura edibile, sempre più orientato ad un approfondimento di innumerevoli professionalità e produzioni esistenti territoriali e non.





Aziende espositrici del settore pasticceria e cake design ed eccellenze del territorio diverranno i conduttori di un uno show on the road in cui si incastreranno demo live di cake design, showcooking di pasticceria tenuti da pasticceri di fama nazionale, master class tenute da docenti di fama internazionale e competition.





Docenti e giudici internazionali: Carla Puig (Spagna), Sophia Fox (Portogallo), Emma Jayne (UK), Nicole Veloso (Portogallo), Adrian Cabrera (Cile), Adelina Baiku (Romania, d’adozione milanese). Tutte le masterclass e i corsi dimostrativi sono consultabili su: https://pugliacakefestival.it/corsi-dimostrativi--masterclass.html .





Non mancherà Catia Guida (Roma), artista eccezionale che ha portato, nell’ultima edizione, “LE BELLEZZE DELLA PUGLIA”, rappresentando la Puglia con la sugar Art, pronta, nella 7^ edizione, a stupirci ancora. Infatti, insieme agli artisti della sua famosissima collaborazione internazionale - Sugar art Odyssey the Search for Ulysses - Art gallery, condurrà un’esposizione, dal vivo, di splendide, incredibili, opere. Sarà, inoltre, madrina di una competition con invito privato, “Music in-Art”.





Ad ogni edizione l’evento vede accorrere utenza da tutto lo stivale e non solo. Entusiasmanti i contest che contorneranno di febbricitante energia tutto l’evento: Wedding Cake ”Country chic” - Royal Icing Cake "Colors and Atmospheres of Autumn" - Hand painted cake "Fantasy gods & goddesses of nature" - Modelling ”Comic Art – A Tribute to Benito Jacovitti” - Royal Icing Cookies ”Sustainable world” - Realistic Sugar Flowers Display "Free theme" - Artistic Shortcrust Pastry ”Christmas houses” - campionato del Panettone Innovativo 2° Edizione. Ancora una volta, partership storica dell’evento, Città dell’Infanzia, che condurrà tutto “il racconto” di queste due incredibili giornate, con interviste e approfondimenti, oltre a quella ormai consolidata con, LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Barletta) - l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Aldo Moro" della città di Trani - alberghiero con i settori cucina, pasticceria, sala, ricevimento e accoglienza, e le nuove alleanze con Istituto Prof. Alberghiero “Aldo Moro” - Margherita di Savoia e Ist. Prof. Statale per i Servizi di Enogastronomia e Alberghieri - Molfetta.





Il Puglia Cake Festival mira a dare un contributo sociale affinché nascano nuove figure professionali legate al mondo arte/lavoro, seguendo un percorso formativo consapevole, attraverso masterclass e dimostrazioni live il cui scopo è: stabilire rapporti attivi, costruttivi, favorire gli apprendimenti degli allievi al fine di renderli informati delle mete professionali da raggiungere, far conoscere l’istituto alberghiero sul territorio, per facilitare l’inserimento dei discenti nel mondo del lavoro con la partecipazione attiva ad iniziative, potenziare le competenze tecniche. Non ci resta che invitarvi nel mondo sugar della meraviglia e incanto i giorni 7 e 8 ottobre, dalle 9,30 alle 19,30 – Palazzo S. Giorgio – Trani. Ingresso libero. Tutte le info su: https://pugliacakefestival.it/

