MOLFETTA – Il talento, l’energia e l’entusiasmo dell’orchestra pop-sinfonica “FaMiFaRe” si apprestano a travolgere piacevolmente il pubblico che sabato 16 settembre assisterà all’atteso appuntamento con “Note di mezza estate” all’Anfiteatro di Ponente.Patrocinato dall’Amministrazione Comunale e inserito nel cartellone del “Molfetta Summer Edition 2023”, il concerto (porta ore 20.30; inizio ore 21.00) rappresenta una delle tappe cruciali per l’attività dell’ensemble diretto dal maestro Domenico De Musso, pronto a regalare due ore di coinvolgente spettacolo: i cinquanta elementi – tra musicisti, coristi e solisti – dell’orchestra “FaMiFaRe” eseguiranno infatti alcuni fra i più noti brani pop, dance e rock della scena italiana e internazionale, arrangiati e rivisitati. Dagli Anni ’90 con Alex Baroni agli Anni 2000 con le hit di Giorgia ed Elisa, fino a giungere agli ultimi successi di Marco Mengoni, Tananai e Macklemore nonché ad un emozionante tributo dedicato a Tina Turner.Condotta da Mino Dell’Orco, la serata sarà impreziosita dalle virtuose evoluzioni delle ballerine della New Dance Academy dirette dalla coreografa Yole De Feudis. Per info e prevendita del concerto “Note di mezza estate” contattare il numero 388/4490106. Biglietti disponibili anche su “Do it yourself” al link https://www.diyticket.it/events/Fiere/12933/note-di-mezza-estate, in alternativa è possibile scegliere il metodo di pagamento presso un Punto Mooney (chiamando lo 06406 o inviando un messaggio whatsapp).