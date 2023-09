Serie C: il Taranto a Benevento, il Foggia ospita la Virtus Francavilla Fontana

Il Foggia dovrà ottenere i tre punti alle 20,45 sulla Virtus Francavilla Fontana allo “Zaccheria”, per avere una continuità di risultati. I biancazzurri cercheranno un risultato positivo per rimanere in zona play off. Il Cerignola dovrà imporsi sul Crotone allo “Scida” per una svolta. Il Monopoli cercherà di prevalere sul Catania al “Veneziani” per risalire in classifica.

- Nella quarta giornata di andata del girone C di Serie C il Taranto sfiderà domani alle 18,30 il Benevento al “Vigorito”. Gli jonici cercheranno un successo per puntare al secondo posto. Il Brindisi dovrà vincere sul Monterosi al “Monterisi” di Cerignola per rilanciarsi. Il match non si potrà giocare al “Fanuzzi” di Brindisi, dove si stanno effettuando i lavori di ristrutturazione.