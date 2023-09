PUTIGNANO - Questa mattina, in un incidente avvenuto all'alba sulla statale 172 tra Putignano e Turi, una donna alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo del veicolo, provocando il ribaltamento del mezzo. Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.L'incidente ha richiesto l'intervento immediato degli operatori del 118, che hanno provveduto al trasporto della donna ferita all'ospedale Santa Maria degli Angeli. La gravità delle sue ferite non è stata comunicata, ma le squadre di soccorso hanno prontamente risposto alla situazione di emergenza.Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i Vigili del Fuoco di Putignano, la Polizia Stradale di Castellana Grotte, la Polizia di Stato e l'Anas per gestire la situazione e garantire la sicurezza stradale. In seguito all'incidente, il tratto della statale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di rimozione del veicolo incidentato, ma al momento è tornato a essere transitabile.Le indagini sulle circostanze esatte dell'incidente proseguono per determinare cosa abbia causato la perdita di controllo del veicolo da parte della conducente.