BARI - Il recente Rapporto annuale dell'ISTAT ha posto sotto i riflettori la difficile situazione economica della Puglia, classificandola al 17º posto su 20 regioni italiane, con un reddito pro-capite per singolo individuo di 19.000 euro. Questi dati mettono in luce una realtà preoccupante, dove i pugliesi si trovano tra gli italiani più poveri, con un divario crescente rispetto alle regioni del Nord.La regione più ricca d'Italia è il Trentino Alto Adige, con un Pil pro-capite di 42.300 euro, mentre la Calabria si posiziona come la più povera, con soli 17.100 euro. Questa disparità economica evidenzia una netta separazione tra il Nord e il Sud del paese, un divario che si è ampliato, soprattutto nel periodo post-Covid.Negli ultimi 20 anni, la Puglia è stata governata prevalentemente dal centrosinistra, con figure di spicco come Nichi Vendola, Michele Emiliano e Antonio Decaro, che hanno anche acquisito visibilità a livello nazionale. Nonostante la regione abbia ricevuto considerevoli finanziamenti europei e nazionali come parte delle "Regioni-Obiettivo 1", la situazione economica non ha mostrato miglioramenti significativi. La domanda sorge spontanea: perché?Molte delle risorse sono state utilizzate in spesa corrente e non sono state destinate alla realizzazione di importanti infrastrutture. Questo approccio potrebbe aver contribuito all'aumento delle disparità economiche nella regione. La Puglia si è mantenuta come una "Regione-Obiettivo 1", a differenza di altre regioni come il Molise, l'Abruzzo e le Marche, che nel corso degli anni sono riuscite a uscire da questa categoria.La recente retorica politica di Emiliano e Decaro riguardo all'autonomia differenziata sembra cercare di distogliere l'attenzione dai problemi economici reali. Nonostante la mancanza di autonomia differenziata, i dati dell'ISTAT dipingono una situazione critica per la Puglia. Questa polemica pretestuosa potrebbe contribuire a creare ulteriori divisioni e disorientare i cittadini.Si invita pertanto il presidente Emiliano a prendere sul serio le sfide economiche della regione e a cercare soluzioni concrete, riconoscendo che le politiche passate potrebbero non aver dato i risultati sperati. È necessario affrontare con onestà la situazione attuale e lavorare insieme per il miglioramento economico della Puglia, senza cercare di distogliere l'attenzione da una realtà che richiede soluzioni concrete.