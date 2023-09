MOLA DI BARI - Una nuova stella hollywoodiana si prepara a brillare sullo sfondo della pittoresca città costiera di Mola di Bari, nella splendida regione della Puglia. Jean-Claude Van Damme, l'acclamato attore belga noto per i suoi ruoli in film d'azione epici, sta per sbarcare nella città pugliese per le riprese di un nuovo film di portata internazionale.Il sindaco di Mola di Bari, Giuseppe Colonna, ha annunciato con entusiasmo questa eccezionale opportunità cinematografica per la comunità locale. "Mola di Bari è stata scelta come location per le riprese di un prestigioso film americano, con la partecipazione di una delle icone più famose di Hollywood", ha dichiarato Colonna sui social media.Jean-Claude Van Damme, noto per la sua maestria nelle arti marziali e per il suo ruolo in film cult degli anni '90 come "Senza esclusione di colpi", "Kickboxer" e "Timecop", è attualmente quasi 63enne e continua a essere un punto di riferimento nel mondo del cinema d'azione.Le prime indiscrezioni suggeriscono che la produzione del film sarà affidata alla società italiana Ilbe. Il sindaco Colonna è convinto che questa opportunità porterà grande visibilità e opportunità alla comunità di Mola di Bari, confermando la città come una scelta ambita per le produzioni cinematografiche.Questo evento segna un ulteriore capitolo nell'interesse crescente della Puglia come location per le riprese di film internazionali, e la comunità di Mola di Bari è pronta ad accogliere Jean-Claude Van Damme e il resto del cast e della troupe con entusiasmo e orgoglio.