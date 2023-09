Lecce, il 3 ottobre laurea honoris causa in 'Management Engineering' ad Alessandro Foti presso Unisalento

- L’Università del Salento conferirà la laurea honoris causa in "Management engineering" ad Alessandro Foti, Amministratore delegato e Direttore generale di Fineco, per la sua attività di banchiere "capace di coniugare i principi dell’economia e quelli dell’innovazione", per aver costruito nel settore "una struttura tecnica in grado di far evolvere, dal punto di vista delle tecnologie e della gestione dei servizi, il know-how digitale e manageriale" e per l’attenzione alla crescita dei giovani tecnici e professionisti.