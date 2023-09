Us Open Championships





Tra le donne nel secondo turno Lucia Bronzetti vince 6-3 6-2 con la tedesca Eva Lys e si qualifica per il terzo turno. Martina Trevisan eliminata 6-2 6-2 dalla ceca Marketa Vondrousova. La tunisina Ons Jabeur prevale 7-6 4-6 6-3 con l’altra ceca Linda Noskova. La russa Daria Kasatkina si impone 2-6 6-4 6-4 con l’’americana Sofia Kenin.

Nel secondo turno degli Usa Open Jannik Sinner vince 6-4 6-2 6-4 con Lorenzo Sonego e si qualifica per il terzo turno. Matteo Arnaldi prevale 3-6 7-5 7-6 5-7 6-4 con il francese Arthur Fils. Matteo Berrettini eliminato dall’altro francese Arthur Rinderknech per il ritiro del tennista italiano per la distorsione alla caviglia destra nel secondo set, sul 5-3 per Rinderknech dopo che il francese si impone 6-4 nel primo set. Carlos Alcaraz supera 6-3 6-1 7-6 il sudafricano Lloyd Harris. Il russo Daniil Medvedev vince 6-2 6-2 6-7 6-2 con l’australiano Christopher O’ Connell.