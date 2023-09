Lecce, installati 408 purificatori d’aria nelle scuole comunali

LECCE - Saranno stati installati nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e negli asili nido comunali 408 sanificatori d’aria di ultima generazione, acquisitati grazie al riutilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2021 per l’adeguamento delle aule per l’emergenza Covid. Circa 600mila euro che l'Amministrazione comunale, ad aprile di quest'anno, ha deciso di destinare in parte all’attrezzatura finalizzata alla sanificazione dell’aria con una apposita variazione di bilancio. - Saranno stati installati nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e negli asili nido comunali 408 sanificatori d’aria di ultima generazione, acquisitati grazie al riutilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2021 per l’adeguamento delle aule per l’emergenza Covid. Circa 600mila euro che l'Amministrazione comunale, ad aprile di quest'anno, ha deciso di destinare in parte all’attrezzatura finalizzata alla sanificazione dell’aria con una apposita variazione di bilancio.





I dispositivi sono adatti alla eliminazione di agenti patogeni come virus, SARS CoV 2, batteri, funghi, muffe, sostanze organiche volatili, ossidi di azoto, odori, PM2,5 e PM10 (materiale particolato) presenti nell’aria. Si tratta di dispositivi ad altissima efficienza energetica, facilmente trasportabili che non necessitano di installazione fissa, adatti alla purificazione degli ambienti scolastici densamente popolati.

I sanificatori sono stati consegnati presso tutte le sedi, centrali e succursali, di Cesare Battisti, De Amicis, Dante Alighieri, Sigismondo Castromediano, Cpia, Ammirato Falcone, Livio Tempesta, Stomeo Zimbalo, Galateo, Ascanio Grandi, Quinto Ennio, Topolino e agli asili nido comunali Nicholas Green, Piccolo Principe, il Cerbiatto, Ilaria Alpi, Angeli di Beslan.

"Un investimento che abbiamo voluto fare sulla qualità dell'aria – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – nei luoghi più frequentati da studenti e insegnanti. I dati resi noti in questi giorni dalla Fondazione Gimbe ci invitano a mantenere la guardia alta con il Covid. In Puglia i casi di contagio – sebbene pienamente sotto controllo – sono aumentati del 15 per cento nell'ultima settimana, interessando soprattutto persone fragili e anziani. Dobbiamo fare tesoro dell'esperienza traumatica che è stata per tutti la pandemia, ricordandoci sempre di tutelarci e proteggerci a vicenda con comportamenti personali corretti e prudenti e di rendere gli ambienti dove passiamo lunghe ore della nostra giornata salubri e puliti".