Lecce, martedì 19 settembre il progetto 'Or.Co. digitsys, Orientamento Consapevole e Sistemico al tempo digitale' alle Officine Cantelmo

LECCE - Il progetto Or.Co. digitsys, Orientamento Consapevole e Sistemico al tempo digitale organizza martedì 19 settembre a Lecce, presso le Officine Cantelmo, una giornata di attività di orientamento per i ragazzi e le ragazze di seconda e terza media e di primo e secondo anno di scuola superiore. Seguirà il 26 settembre a Taranto una seconda giornata.





L’obiettivo dell’iniziativa è creare un’opportunità unica per i ragazzi, i docenti e gli educatori di esplorare il proprio potenziale, scoprire nuove passioni e valutare le opzioni per il futuro in un ambiente stimolante e inclusivo, dove ognuno può sentirsi valorizzato e supportato nel proprio percorso di crescita.

Sarà anche un’occasione di confronto e formazione per i docenti e gli educatori dove verranno raccontate le diverse azioni messe in campo dalla Rete StartNet e confrontati diversi studi e approfondimenti sul tema dei NEET, realizzati da importanti centri di ricerca.

Le giornate di studio sono organizzate da Confindustria Puglia (membro fondatore della rete Startnet) in collaborazione con Confindustria Lecce e Confindustria Taranto.

L’evento, completamente gratuito, sarà suddiviso in due momenti: il primo rivolto ai ragazzi e alle ragazze durante il quale sono previsti laboratori interattivi e creativi, guidati da educatori esperti e progettati per incoraggiare l'esplorazione dei diversi aspetti legati alla motivazione e alla scoperta dei propri talenti e delle proprie aspirazioni. Al termine dei lavori seguirà un momento di performance artistica aperta a tutti.

Un secondo momento della giornata sarà dedicata al mondo dell’istruzione e dell’educazione, con sessioni di formazione su come supportare i giovani nella scoperta dei propri talenti e nell’indagine di possibili scenari futuri. I partecipanti potranno acquisire nuovi strumenti, condividere buone pratiche e fare networking con scuole, associazioni e altri attori del territorio.

Or.Co. digitsys -Orientamento Consapevole e Sistemico al tempo digitale è un progetto nato per promuovere il benessere e l’orientamento di bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 9 ai 14 anni, e per contrastare la povertà educativa in Puglia e Basilicata. Soggetto attuatore è NOVA Onlus, Consorzio Nazionale di cooperative sociali, con oltre 30 partner e con la rete StartNet Network per la transizione scuola-lavoro. Or.Co. digitsys è stato selezionato e finanziato dall’impresa sociale Con i Bambini con il bando Nuove Generazioni, nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educative.