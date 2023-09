Taranto. Consorzio di bonifica Stornara e Tara, Scalera e Di Cuia: 'Pagamenti illegittimi. Chiediamo l’immediata sospensione'

TARANTO - In questi giorni d’intesa con il Consigliere Massimiliano Di Cuia, abbiamo fatto protocollare presso la Regione Puglia in 4° Commissione - Agricoltura, un’istanza di audizione urgente indirizzata al Presidente della Regione, Michele Emiliano, all’Assessore all’agricoltura, Donato Pentassuglia, e al Commissario dei Consorzi Pugliesi, Alfredo Borzillo, per la questione "avvisi di pagamento tributi Consorzio di Bonifica Stornara e Tara". - In questi giorni d’intesa con il Consigliere Massimiliano Di Cuia, abbiamo fatto protocollare presso la Regione Puglia in 4° Commissione - Agricoltura, un’istanza di audizione urgente indirizzata al Presidente della Regione, Michele Emiliano, all’Assessore all’agricoltura, Donato Pentassuglia, e al Commissario dei Consorzi Pugliesi, Alfredo Borzillo, per la questione "avvisi di pagamento tributi Consorzio di Bonifica Stornara e Tara".





Una situazione intricata dal punto di vista politico e che va quindi affrontata. Come Consiglieri Regionali, abbiamo chiesto l’immediata sospensione nonché l’annullamento degli avvisi di pagamento, ribadendo la illegittimità della pretesa impositiva, sia da un punto di vista formale che sostanziale.

"Della vicenda – spiega Scalera - me ne sto occupando da diversi mesi, infatti, già nel mese di luglio c.m., avevo protocollato una richiesta di interrogazione a risposta scritta al Presidente Emiliano ed all’Assessore Pentassuglia sui medesimi fatti. Non avendo ricevuto riscontro, ho ritenuto necessario procedere con richiesta di audizione urgente. Mi batterò con tutte le armi in mio potere, contro questo abuso ai danni degli agricoltori e dei cittadini".