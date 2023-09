'Menu. Storie da gustare' (Les Flaneurs) in finale al Premio Bancarella Cucina 2023

SANNICOLA (LE) – Anche quest’anno si terrà a Pontremoli il Premio Bancarella della Cucina, giunto alla sua XVIII edizione. Il 22 ottobre 2023, presso il Palazzo Dosi-Magnavacca, a contendersi l’ambito premio concorreranno sei libri, tutti rigorosamente a tema culinario. – Anche quest’anno si terrà a Pontremoli il Premio Bancarella della Cucina, giunto alla sua XVIII edizione. Il 22 ottobre 2023, presso il Palazzo Dosi-Magnavacca, a contendersi l’ambito premio concorreranno sei libri, tutti rigorosamente a tema culinario.





Un filo rosso collega i finalisti: l’amore. L’amore afrodisiaco, particolareggiato, attento alla scelta della tovaglia, del vino, alla scelta delle pietanze. L’amore per la sacralità del cucinare, del piacere del palato che culmina nell’intitolare piatti a personaggi famosi ed interpreti della storia. L’amore per i dolci, per il gelato, preparato ed elaborato dal miglior gelatiere d’Europa. Non solo come dessert ma anche come accompagnamento ai piatti principali della cucina. L’amore per la divisa militare, per la Marina Italiana. Cene per Ufficiali, che si trasformano in cene ufficiali, per invitati di prim’ordine, Presidenti e Ospiti speciali. L’amore in 52 storie a cavallo del tempo e dei luoghi. Una storia per ogni settimana dell’anno. Una escursione tra Atene, Milano, Waterloo e Alba, tra storie, novelle, tavole e sentimenti. L’amore per le proprie radici, per i luoghi e i cibi che rendono uniche le città multiculturali del mondo, delle quali Barcellona ne è un fulgido esempio e così il suo mercato… la Boqueria.

La rosa di quest’edizione è composta da: "E’ nata prima la gallina… forse" di Oscar Farinetti (Slowfood), "Eros e cucina" di Flavio Pedrotti Moser (Reverdito), "Il cuoco dei Presidenti" di Pietro Catzola (Solferino), "Il gelato tutto l’anno" di Massimiliano Scotti (Mondadori), "La Boqueria e i mercati di Barcellona" di Maria Teresa Di Marco (Guido Tommasi Editore), "Menu. Storie da gustare" di Autori Vari, a cura di Maddalena Castegnaro Guidorizzi (responsabile del Presìdio del Libro di Sannicola, che firma anche l’introduzione, la cover è di Massimo Vaglio) e Teo De Palma (Alessio Rega Les Flaneurs, Bari).

Gli Autori finalisti, Vincitori del Premio Selezione, si incontreranno per presentare i loro libri e attendere l’esito dello scrutinio, domenica 22 ottobre alle ore 16:30 al Palazzo Dosi-Magnavacca in via Ricci Armani 27 a Pontremoli.

Il Notaio del Premio, Dottoressa Sara Rivieri, spoglierà le schede riportanti le preferenze espresse dai Grandi Elettori ed Esperti del panorama gastronomico nazionale e decreterà il Vincitore Assoluto al quale verrà consegnato il "San Giovanni di Dio", protettore dei Librai, importante scultura di Umberto Piombino.