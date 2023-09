MOTTOLA (TA) - A Mottola, per la sua prima edizione, il Mottola Short Film Festival, tre giorni dedicati al mondo del cinema con una serie di incontri che si terranno nella sala convegni del comune di Mottola in provincia di Taranto. - A Mottola, per la sua prima edizione, il Mottola Short Film Festival, tre giorni dedicati al mondo del cinema con una serie di incontri che si terranno nella sala convegni del comune di Mottola in provincia di Taranto.





Dall'8 al 10 settembre l’attenzione sarà focalizzata su registi emergenti provenienti da tutto il mondo, che giungeranno a Mottola per presentare i propri lavori – tantissime le tematiche affrontate - ad una giuria di altissimo livello.

Antonio Losito, Pietro Manigrasso, Cinzia Clemente, Sonia Biffi, Antonio Paolo Cisternino ed alcuni studenti del liceo Einstein valuteranno attentamente ogni cortometraggio presentato (oltre 400 i lavori pervenuti da tutto il mondo) e assegneranno i premi ai lavori più meritevoli.

L’evento è organizzato dall’Associazione Artinte di Barletta fondata dal presidente Giuseppe Arcieri.

Entusiasta dell’iniziativa il regista barlettano Giuseppe Arcieri, fondatore e direttore artistico del Festival: “È un grande onore per noi presentare la prima edizione del Mottola Short Film: in questi tre giorni celebreremo il cortometraggio, valorizzeremo le nuove generazioni, le realtà locali e, in generale, il cinema breve in tutti i suoi aspetti".

Non mancheranno presentazioni di cortometraggi con dibattiti tenuti direttamente dai registi. I premi sono realizzati dall’artista Davide Cosimo Degni in arte Dave con materiali di riciclo detti "Legami di torsione".

Conducono l’evento il regista, fondatore e direttore artistico Giuseppe Arcieri e la giornalista Caterina Bruno. Il Festival, organizzato dall'associazione culturale Artinte rappresenta un'importante occasione per il Sud Italia di emergere sulla scena internazionale, consolidando la sua reputazione come centro d'eccellenza per le arti visive.

L’iniziativa ha ottenuto il sostegno gratuito di: Terraufidia di Michele Napoletano, CEA - Spia dello Ionio, Agenzia Vito House Eventi.

La cittadinanza è invitata a partecipare. Ingresso gratuito.