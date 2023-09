Musica in Puglia: i concerti di Candlelight di Fever arrivano a Bari, Lecce e Taranto



TARANTO - I Concerti Candlelight, intimi e suggestivi appuntamenti che reinterpretano autori e brani che hanno fatto e fanno la storia della musica, arrivano per la prima a volta a Taranto e proseguono nelle città di Bari e Lecce a ottobre con un calendario di nuovi incontri all’aperto, e non solo, in location esclusive. - I Concerti Candlelight, intimi e suggestivi appuntamenti che reinterpretano autori e brani che hanno fatto e fanno la storia della musica, arrivano per la prima a volta a Taranto e proseguono nelle città di Bari e Lecce a ottobre con un calendario di nuovi incontri all’aperto, e non solo, in location esclusive.





concerti Candlelight sono una serie di concerti musicali originali creati da Fever nati col fine di rendere la cultura e la musica classica più accessibile. Migliaia di persone in tutto il mondo hanno potuto godere di questi spettacoli di musica dal vivo, suonati da musicisti locali, in diversi luoghi mozzafiato, illuminati da migliaia di candele.

Nati come una serie di concerti di musica classica, i concerti a lume di candela riproducono le opere dei più grandi compositori come Vivaldi, Mozart e Chopin. Ora, la lista sempre crescente di programmi include una vasta gamma di temi e generi, tra cui omaggi ad artisti contemporanei come Queen, ABBA, Coldplay e Ed Sheeran, oltre a spettacoli dedicati al K-Pop, colonne sonore di film e molti altri.

I concerti Candlelight sono infatti presenti in più di 100 città in tutto il mondo, con oltre 3 milioni di spettatori ad oggi.

L’agenda





BARI





Dove: Cortile di UNAHOTELS Regina

Date e orari: 22 settembre alle 19:30 e alle 21:30

Prezzo: a partire da € 18





Dove: Sala interna dell'UNAHOTELS Regina

Date e orari: 19 ottobre alle 21:30

Prezzo: a partire da € 22





Dove: Sala interna dell'UNAHOTELS Regina

Date e orari: 19 ottobre alle 19:30, 20 ottobre alle 21:30

Prezzo: a partire da € 22





Dove: Sala interna dell'UNAHOTELS Regina

Date e orari: 20 ottobre alle 19:30

Prezzo: a partire da € 22





LECCE





Dove: Salone Bonifacio

Date e orari: 25 ottobre alle 20:00

Prezzo: a partire da € 28





Dove: Salone Bonifacio

Date e orari: 25 ottobre alle 22:00

Prezzo: a partire da € 28





Dove: Salone Bonifacio

Date e orari: 26 ottobre alle 20:00

Prezzo: a partire da € 28





TARANTO





Dove: Basilica di Histò Relais San Pietro sul Mar Piccolo

Date e orari: 21 ottobre alle 19:30 e 22 ottobre alle 21:30

Prezzo: a partire da € 19





Dove: Basilica di Histò Relais San Pietro sul Mar Piccolo

Date e orari: 21 ottobre alle 21:30

Prezzo: a partire da € 27





Dove: Basilica di Histò Relais San Pietro sul Mar Piccolo

Date e orari: 22 ottobre alle 19:30

Prezzo: a partire da € 27