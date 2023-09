ORIA (BR) - Tutto pronto ad Oria per “Uve primitive – Festa dell’uva e del vino Pugliese”.





L’appuntamento è in programma per sabato 2 settembre, ad Oria un’occasione magica per gli oritani, e per i turisti per vivere una serata di condivisione e unità.

Alle ore 16:00, con raduno presso il Piazzale dell’Istituto Antoniano, partirà la sfilata dei carri festosamente allestiti con creatività e passione; il corteo animerà le vie del paese per giungere in Piazza Lorch, per la festa finale dove saranno allestiti stand per l’esposizione e la degustazione di prodotti enogastronomici.

In piazza si terrà la presentazione dei carri partecipanti, la premiazione dei vincitori e il concerto di musica popolare a cura di Daniela Mazza e Beddu ci balla. Presenta Max Dieli dei Mudù.

L’evento organizzato dall’Associazione “E20 Promotion”.

La festa è un momento di riscoperta delle proprie radici e di connessione con il patrimonio culturale, ed è patrocinata dalla Provincia di Brindisi, dal comune di Oria e del GAL Terre del Primitivo.