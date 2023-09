Ostuni, dragaggio del Porto di Villanova. Pronta l’autorizzazione, si procederà da metà ottobre. Il sindaco Pomes: 'Un traguardo importante ed atteso dalla nostra città'

OSTUNI (BR) - L’arrivo dell’autorizzazione sblocca ufficialmente l’avvio dei lavori per il dragaggio del porticciolo turistico di Villanova. - L’arrivo dell’autorizzazione sblocca ufficialmente l’avvio dei lavori per il dragaggio del porticciolo turistico di Villanova.





"Sono felice di annunciare che, a seguito di rilascio dell'Autorizzazione Ambientale e nelle more delle propedeutiche attività di monitoraggio, nel mese di ottobre, dalla metà in poi, prenderanno il via i lavori di dragaggio del Porto di Villanova" afferma il sindaco di Ostuni Angelo Pomes "un traguardo importante ed atteso dalla nostra città. Negli ultimi due anni ho seguito in prima persona la vicenda ed assieme all'ing. Spalluto e tutta l'Amministrazione abbiamo dato un impulso fondamentale per il rilancio dell'iniziativa che rischiava fortemente di essere messa in discussione.

"Ringrazio tutti coloro i quali a livello regionale e locale, componenti tecniche e politiche, si stanno impegnando con dedizione ed impegno per il raggiungimento di obiettivi strategici tanto importanti" conclude Pomes "La nostra amministrazione è costantemente al lavoro per non perdere altro tempo -come purtroppo già accaduto in passato - e per poter quindi garantire la realizzazione di tali opere nel più breve tempo possibile rispettando il cronoprogramma".