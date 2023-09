Ostuni, riconsegnata la palestra della San Giovanni Bosco

OSTUNI (BR) - I ragazzi della San Giovanni Bosco potranno utilizzare ufficialmente la nuova palestra del plesso. Dopo lo spostamento delle classi, l’unica area inagibile della struttura era rimasta la palestra esterna ed è per questo grazie all’intervento dell’amministrazione e dell’ufficio lavori pubblici è stata realizzata, la porta d’emergenza mancante nella struttura per rendere agibile la tensostruttura. - I ragazzi della San Giovanni Bosco potranno utilizzare ufficialmente la nuova palestra del plesso. Dopo lo spostamento delle classi, l’unica area inagibile della struttura era rimasta la palestra esterna ed è per questo grazie all’intervento dell’amministrazione e dell’ufficio lavori pubblici è stata realizzata, la porta d’emergenza mancante nella struttura per rendere agibile la tensostruttura.





Da oggi la palestra è pronta per ospitare gli studenti. "Era una promessa che avevamo fatto a tutte le ragazze ed i ragazzi che frequentano la San Giovanni Bosco. L’unica parte inagibile era rimasta la tensostruttura esterna, dopo la riconsegna dell’intero plesso avvenuto nel gennaio scorso - afferma il sindaco Pomes. – Adesso dobbiamo continuare a lavorare per garantire che tutte le strutture chiuse siano nel più breve tempo possibile pronte e agibili per far ripartire tutte le attività. Ostuni – prosegue il sindaco - ha bisogno di contenitori in grado di garantire cultura, sport e svago ed è per questo che ci spenderemo al massimo per riaprire quante più strutture, proprio come è stato fatto per la parte 'studio' della biblioteca ed oggi con la palestra della San Giovanni Bosco".

Soddisfatta della riapertura della struttura scolastica l’assessore alla pubblica istruzione Antonella Turco che ha sottolineato: "La riapertura della palestra, come quella parziale della biblioteca, dimostra quanto la nostra amministrazione ci tiene a tutti ma in particolar modo ai giovani della nostra città. Lo studio e lo sport sono due discipline che vanno su due binari paralleli ed è per questo che i ragazzi di Ostuni non possono restare indietro perché non ci sono gli spazi sufficienti per l’aggregazione".

I lavori di risistemazione sono stati seguiti fin dall’inizio dall’assessore ai lavori pubblici Angelo Brescia in stretta sinergia con il dirigente del settore Lavori Pubblici Giovanni Spalluto. "I lavori di riapertura della palestra della Bosco – ha detto l’assessore Brescia - insieme a quelli della riapertura parziale della biblioteca, sono stati i primi 'compiti' che mi sono stati assegnati dal sindaco a seguito dal mio insediamento alla guida dell’assessorato. Siamo contenti di aver riconsegnato alla città ed alla comunità scolastica in poco tempo due beni fondamentali come la biblioteca (se pure in parte) e la palestra della San Giovanni Bosco".