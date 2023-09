OSTUNI (BR) - Tutto pronto per il suono della campanella anche nella Città di Ostuni. Come in tutti gli istituti italiani, anche nella Città Bianca ci sarà il suono della prima campanella. Nell’occasione l’assessore Antonella Turco ha voluto augurare con una lettera, un buon anno scolastico a tutti gli addetti ai lavori del mondo scuola.





Cari Ragazzi e Care Ragazze,

Siamo giunti all'inizio di un nuovo anno scolastico, per qualcuno l'inizio di una nuova avventura per altri la riconferma di buoni propositi ed emozioni.

La scuola rappresenta il luogo di conoscenza e apprendimento ma anche luogo di socializzazione ed inclusione; elementi fondamentali nel vostro divenire donne e uomini del futuro ma soprattutto protagonisti della vostra vita.

Su questi banchi nasceranno le vostre prime amicizie, le vostre prime emozioni ma anche le vostre prime difficoltà, formatevi per essere pronti ad affrontarle sempre a testa alta.

Non vivete la scuola come un dovere ma come un incommensurabile diritto e possibilità. Studiate per conoscere il passato, vivere il presente e costruire il futuro.

Un augurio anche ai Dirigenti, ai docenti ed a tutto il personale che quotidianamente opera nelle scuole: siate faro di riferimento.

Infine un saluto anche alle famiglie con l'augurio che possiate lavorare in sinergia con la scuola per il benessere dei vostri figli.

Voglio concludere i miei auguri con una frase di Nelson Mandela: “La scuola è l'arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo”.

Buon anno scolastico

Antonella Turco, Assessore alle Politiche Educative.