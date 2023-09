- La scuola di ballo Passion Dance di Trinitapoli, sotto la guida della responsabile e insegnante Laura Patruno, sta per aprire le porte per un nuovo anno di attività a tutti gli allievi, sia quelli storici che i nuovi, a partire dal 18 settembre. Questa rinomata scuola di danza, situata nel cuore di Trinitapoli, in Via Cavallotti 58, è una vera eccellenza formativa, che ha visto numerosissime giovani allieve affermarsi nelle migliori accademie di danza in Italia ed Europa.L'offerta formativa di Passion Dance è ricca e variegata, offrendo un'ampia gamma di corsi per soddisfare le diverse passioni e interessi dei partecipanti. Tra le opzioni disponibili troviamo ginnastica pilates, power, bound, coreografico baby, reggaeton, danza orientale, zumba fitness e balli di gruppo. I corsi sono aperti sia agli adulti che ai bambini, senza limiti d'età, e sono programmati per diverse fasce orarie, comprese le mattine, i pomeriggi e le serate.Laura Patruno, direttrice di Passion Dance, commenta: "Quest'anno, per ripartire, ho scelto uno slogan appropriato: 'Divertiti con la danza, rimettiti in forma'. Vi aspetto per una prova gratuita dei corsi, perché credo che la danza sia una straordinaria forma di espressione e benessere."La segreteria di Passion Dance sarà aperta a partire dal 18 settembre, dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle 18:00 alle 20:30. Qui, saranno fornite tutte le informazioni necessarie su costi e orari dei corsi. Inoltre, sono previste nuove promozioni e un omaggio speciale per i nuovi iscritti.La riapertura della scuola di danza Passion Dance è un'opportunità per chiunque desideri avvicinarsi alla danza, rimettersi in forma e godersi l'arte del movimento. La passione per la danza è ciò che unisce questa comunità, e l'apertura del nuovo anno accademico è un momento emozionante per tutti gli appassionati di danza di Trinitapoli e dintorni.